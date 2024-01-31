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Еврокомиссия предлагает продлить "экономический безвиз" для Украины, но есть нюанс

Еврокомиссия предлагает продлить "экономический безвиз" для Украины, но есть нюанс

Волонтеры говорят о проблемах на границе / Фото: ТСН.ua

Для трех видов продукции: мяса птицы, яиц и сахара – предполагается механизм "экстренного торможения".

В среду, 31 января, Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в страны Евросоюза еще на один год – до июня 2025 года. По требованию некоторых стран ЕС, предложение включает ограничения для некоторых видов агропродукции.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

В сообщении говорится, что в соответствии с обязательствами Евросоюза "поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо", предлагается продлить еще на год автономные торговые мероприятия (так называемый "экономический безвиз"), действующие с июня 2022 года. Таким образом, режим торговли без пошлин и квот для Украины будет действовать до июня 2025 года.

В то же время, учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, обновленные автономные торговые мероприятия содержат усиленный механизм предохранителей, которые должны сдержать украинский экспорт в случае перенасыщения на рынке ЕС или рынке одной из стран-членов.

Согласно предложению, для трех видов продукции: мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", для "стабилизации импорта на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах". То есть, в случае превышения этих объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

Предложение Еврокомиссии должно рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС.

25 мая 2023 года Совет Европейского Союза продлил действие "экономического безвиза" с Украиной до июня 2024 года.

Напомним, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

ТСН.ua разбирался, какие страны и почему запретили импорт украинского зерна.

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