Еврокомиссия призывает сделать запасы пищи и воды на три дня: что происходит

Европейская комиссия советует гражданам иметь запасы пищи и воды минимум на 72 часа. Война, кибератаки и природные катаклизмы делают эту необходимость неотложной.

Еврокомиссия представит 26 марта новую "Стратегию Союза по подготовке к чрезвычайным ситуациям", описывающую возможные сценарии кризисов: война, кибератаки, смертельные эпидемии, климатические катастрофы.

Об этом сообщает Politico.

Эту стратегию представит исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минцату. По словам чиновницы, главное послание документа – "чините крышу, пока светит солнце". Минцату добавила, что Еврокомиссия хочет "помочь гражданам… на уровне домохозяйств".

В проекте стратегии указано, что каждый гражданин должен иметь достаточно запасов пищи и других необходимых вещей, чтобы быть самодостаточным по меньшей мере в течение 72 часов в случае кризиса. Документ описывает возможные сценарии кризисов: война, кибератаки, смертельные эпидемии, климатические катастрофы.

Также читайте В супермаркетах Польши появились наборы выживания на случай войны

"В случае серьезных потрясений первый период является самым критичным", — говорится в тексте проекта стратегии.

План Евросоюза появляется в момент, когда континент переходит от одного кризиса к другому.

"Ни один из основных кризисов последних лет не был изолированным или кратковременным. Европа не может позволить себе оставаться реактивной", – говорится в документе.

Масштабный подход ЕС к угрозам

Согласно 17-страничному проекту, стратегия должна "создать безопасный и стойкий ЕС с необходимыми возможностями для прогнозирования и управления угрозами и опасностями независимо от их природы или происхождения".

Это предполагает предоставление рекомендаций странам-членам по обеспечению запасов критически важных ресурсов, кризисному планированию, доступности укрытий, обеспечению критической инфраструктуры как на земле, так и в космосе.

Через несколько недель после публикации первой в истории оборонной стратегии ЕС новая стратегия по подготовке к кризисам подчеркивает необходимость укрепления готовности во всех сферах.

Военные угрозы и кибератаки

Одной из основных угроз остается война. Стратегия не содержит новых оборонных инициатив, но предлагает модель кризисного управления, основанную на опыте северных европейских стран. Там в процесс подготовки вовлечены все – от граждан и бизнеса до правительств.

План основывается на выводах доклада экс-президента Финляндии Саули Ниинисте. Он предложил пути улучшения готовности ЕС к войне и гражданской обороне.

В проекте документа также отмечено, что Европа должна быть лучше подготовлена к кибератакам.

Издание обратило внимание, что с момента начала войны в Украине Россия значительно активизировала свою деятельность в киберпространстве, в частности, атакуя критическую инфраструктуру, такую как энергосети. Всплеск кибератак особенно претерпел восточный фланг Европы. Также регулярно атакуют западные правительства, компании и ключевые институты такие страны как Китай, Иран и Северная Корея. В документе отмечается, что государственные гибридные и кибератаки стали "постоянной реальностью".

Одно из ключевых предложений – создание "Европейской системы кибербезопасности", которая должна улучшить выявление угроз и ситуационную осведомленность в Европе. Также предлагается расширить цифровое обучение, поддержку стран, стремящихся присоединиться к ЕС, и более тесное сотрудничество с НАТО.

Роль бизнеса в подготовке к кризису

Бизнес также должен играть активную роль в подготовке к кризису. Документ отмечает необходимость обмена информацией, участия в стратегическом прогнозировании и тренингах.

"ЕС должен содействовать сотрудничеству между государственным и частным секторами в стратегических областях, таких как кибербезопасность", – отмечается в проекте.

Природные катастрофы и запасы

Минцату акцентировала, что подготовка касается не только угроз, созданных человеком.

"Речь идет о том, как мы реагируем на наводнения; мы видели, что произошло в Испании", — сказала чиновница, имея в виду "монстр-наводнение", которое в 2024 году унесла сотни жизней.

Также читайте Как Россия может открыть новый фронт в Европе: Маломуж ответил

Многие просто не знают, как действовать во время природных катастроф.

"Все эти типы кризисов требуют базовых навыков и понимания того, что делать в первую очередь", – отметила Минцату.

Еврокомиссия предлагает общеевропейскую стратегию накопления запасов, чтобы обеспечить доступ к критически важным ресурсам, в частности для реагирования на чрезвычайные ситуации, здравоохранения, стратегических материалов, энергетического оборудования, а также, возможно, пищи и воды.

Будет усилена и медицинская подготовка: ЕС подготовит резервы против угроз общественному здоровью в рамках нового Закона о критически важных лекарствах.

Комиссия также хочет усилить координацию кризисного реагирования, создав "центр кризисной координации", который будет дополнять уже существующий Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

Финансирование и законодательные изменения

Еврокомиссия планирует пересмотреть финансовые механизмы для реагирования на кризисы, чтобы сделать их более гибкими и масштабированными. Также рассматривается возможность нового законодательного пакета, устанавливающего единые стандарты и долгосрочные цели по подготовке к кризисам.

Готовность к кризисам и безопасность будут "интегрированы и закреплены" в европейских законах, политиках и программах.

Среди 30 ключевых мероприятий, которые планируется реализовать в течение двух лет – мониторинг фейковых новостей, оценка уровня подготовленности финансового сектора и включение темы подготовки к кризису в школьные программы уже в этом году.

К слову, как предполагает военный историк и профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель, Россия уже этой осенью может напасть на Литву.