Еврокомиссия расследует нарушение Facebook и Twitter закона Евросоюза о модерации контента из-за войны в Израиле

Компаниям предоставлен срок до 25 октября для подачи ответов, которые должны объяснить, как соцсети модерируют контент.

Европейская комиссия объявила о начале расследования относительно социальных сетей Facebook и Instagram, платформы TikTok и X/Twitter. Они подозреваются в нарушении закона Европейского Союза о модерации контента, связанного с войной Израиля и ХАМАСа.

Об этом пишет издание Politico.

Еврокомиссия уже направила официальные запросы в TikTok и Meta, владеющую Facebook и Instagram. В запросах требуется разъяснение, какие меры принимают эти компании для борьбы с незаконным контентом и дезинформацией на своих платформах. Компаниям предоставлен срок до 25 октября для подачи ответов.

Подобный запрос был также выслан платформе X, которой владеет Илон Маск, но у них было меньше времени на ответ - до 18 октября. Информации о том, предоставила ли X ответ на запрос, пока нет.

По данным Politico, официальный запрос является предпосылкой возможного открытия Европейской комиссией официального расследования. В случае выявления нарушений законов ЕС компаниям грозит штраф в размере до 6% их годового мирового дохода.

Напомним, что Шольц шокирован цинизмом заявления Путина о войне в Израиле.

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