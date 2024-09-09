Еврокомиссия рассматривает возможность блокирования денег для Словакии от Евросоюза

Пока процесс заморозки средств находится только на начальной стадии.

Словакия может остаться без средств, выделяемых ей через Европейский союз. То, что страна отошла от принципов демократии.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что Еврокомиссия уже запустила процедуру блокирования средств из-за того, что премьер Словакии Роберт Фицо решил отменить работу специальной прокуратуры, занимавшейся коррупционными делами, связанными с фондами ЕС.

В настоящее время процесс требует одобрения главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен и находится только на начальной стадии.

Издание отмечает, что Словакия получает 80% всех инвестиций через фонды Евросоюза. Потенциальные проблемы с финансированием станут ударом для Словакии и еврозоны, которая уже столкнулась с проблемами из-за высокого дефицита государственных финансов.

Всего Евросоюз может удержать 12,8 млрд евро через процедуру, которая предусматривает защиту средств Евросоюза, если они потенциально могут оказаться в коррупционных схемах. Сейчас в Еврокомиссии изучают вопросы заморозки всех или части средств.

Напомним, ранее сообщалось, что Фицо пригрозил Украине, что остановит поставки дизеля.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС "не смог" поддержать Орбана и Фицо в конфликте с Украиной из-за нефти.

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