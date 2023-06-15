Европейская комиссия разрешила использование искусственного интеллекта при переводе своих пресс-релизов, что позволит ускорить их публикацию и увеличить количество языков. Пока сотрудники ЕС и подрядчики переводят прессрелизы Еврокомиссии только на французский, английский и немецкий языки, а также на другие языки в зависимости от тематики.

Об этом сообщает Politico.

Впервые высокотехнологичные машины будут переводить пресрелизы без присмотра со стороны человека, чтобы сократить время ожидания журналистов и расширить количество доступных для общественности языков.

Так Еврокомиссия автоматизирует свой отдел переводчиков, один из самых больших и старейших среди многоязычных учреждений Брюсселя.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объявил, что в рамках нового пилотного проекта Еврокомиссия немедленно будет публиковать автоматизированные переводы, где будет содержаться оговорка, что он может не соответствовать оригиналу. После автоматического перевода будет готовиться и ручной, который добавляется позже.

"Этот новый инструмент обеспечит вам более быстрый доступ к переводам наших пресс-материалов на выбранном вами языке с момента публикации, а также предоставит вам доступ к большему количеству переводов в целом", – сказал Мамер.

Между тем, в Еврокомиссии назвали единственного виновника подрыва Каховской ГЭС, заявив, что Россия ответственна за уничтожение плотины, ведь именно страна-агрессор начала войну против Украины.

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