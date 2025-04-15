Еврокомиссия опасается шпионажа со стороны США и принимает превентивные меры - FT

Еврокомиссия / © Associated Press

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Европейская комиссия начала выдавать «одноразовые» телефоны (burner phones) и базовые ноутбуки некоторым сотрудникам, направляющимся в США, чтобы снизить риски шпионажа. Такой шаг раньше применяли только для поездок в Китай.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

Новые инструкции получили европейские комиссары и чиновники, которые на следующей неделе поедут на весеннее собрание МВФ и Всемирного банка. По их словам, эти меры отражают те же протоколы безопасности, которые используются при поездках в Украину и Китай, где запрещено пользоваться стандартными IТ-устройствами из-за рисков слежки со стороны Москвы или Пекина.

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«Есть обеспокоенность, что США могут получить доступ к системам Еврокомиссии», — отметил один из чиновников.

Тот факт, что европейцы начинают рассматривать США как потенциальную угрозу кибербезопасности, свидетельствует о существенном ухудшении трансатлантических отношений после возвращения на пост президента Дональда Трампа.

«Трансатлантический альянс завершился», — сказал пятый представитель ЕС.

Белый дом и Совет национальной безопасности США не ответили на запросы о комментариях.

США и ЕС заинтересованы в сборе разведывательной информации друг о друге

Между Брюсселем и Вашингтоном продолжаются чувствительные переговоры в нескольких областях, где обе стороны заинтересованы в сборе разведывательной информации друг о друге.

Комиссар по торговле ЕС Марош Шефчович 21 апреля должен встретиться с министром торговли США Говардом Лутником в Вашингтоне, чтобы остановить эскалацию торговой войны. Европа накануне отложила ответные меры на американские пошлины на сталь и алюминий, которые могли бы затронуть экспорт на 21 млрд евро.

На встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне 21-26 апреля поедут три еврокомиссара: Валдис Домбровскис (экономика), Мария Луис Альбукерке (финансовые услуги) и Йозеф Сикела (помощь развития).

Еврокомиссия подтвердила, что недавно обновила рекомендации по кибербезопасности для поездок в США. В то же время там утверждают, что не прибегали к письменным инструкциям по использованию «одноразовых» телефонов. В разработке рекомендаций, как обычно, участвовал дипломатический корпус ЕС.

Чиновники сообщили, что работникам, путешествующим в США, рекомендовано выключать телефоны на границе и хранить их в специальных чехлах, защищающих от несанкционированного доступа, если устройство остается без присмотра.

По мнению директора брюссельского Института геополитики Люка ван Миделара, такая осторожность оправдана.

«Вашингтон — это не Пекин и не Москва, но это противник, не гнушающийся внеправовыми методами ради достижения своих целей», — сказал эксперт.

Он напомнил, что администрацию экс-президента США Барака Обамы обвиняли в прослушивании телефона тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель в 2013 году:

«Те же методы используют и демократы. Комиссия просто признает реальность».

Путешествия в США также сопровождаются дополнительными рисками, поскольку пограничники имеют право изымать телефоны и компьютеры для проверки содержимого. Туристов и ученых из Европы уже неоднократно не пускали в США из-за сообщений в соцсетях или документов на ноутбуках, критических к политике Трампа.

Издание напомнило, как в марте правительство Франции заявило, что одного французского исследователя депортировали из США за «личное мнение» по поводу американской научной политики.

Чиновникам ЕС также отметили необходимость использовать дипломатические документы laissez-passer для получения виз вместо национальных паспортов.

К слову, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мировую экономику может ожидать финансовый кризис из-за политики Трампа, поэтому странам ЕС следует уже готовиться к возможным проблемам.