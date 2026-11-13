Европа боится не того: эксперт The Guardian предупредил о сценарии, который может оставить Украину без поддержки

Марин Ле Пен / © Reuters

Реклама

Европейские лидеры сосредоточились на дискуссиях о том, кто должен представлять Евросоюз на переговорах с Россией и какой будет дальнейшая политика президента США Дональда Трампа по Украине .

Об этом пишет директор по Европе аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман в статье для The Guardian .

Реклама

По мнению эксперта, споры по европейскому представительству на переговорах с Москвой имеют ограниченное практическое значение. Он объясняет это тем, что шансы на начало полноценных мирных переговоров по Украине до завершения зимы остаются незначительными. Россия, как считает Рахман, имеет причины продолжать и усиливать боевые действия, пытаясь нанести вред украинской экономике и подорвать моральное состояние населения.

Реклама

«Россия имеет мощные стимулы для эскалации войны в ближайшие месяцы, пытаясь подорвать экономику Украины и моральный дух гражданского населения», — отмечает автор.

Другим предметом дискуссий в Европе остается политика Дональда Трампа. По оценке Рахмана, американское вооружение по-прежнему имеет важное значение для украинской обороны. Однако военные операции США на Ближнем Востоке осложняют поставки вооружений, в которых нуждается Киев больше всего, в частности ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, Украина в значительной степени полагается на американскую разведку раннего предупреждения, помогающую выявлять российские баллистические ракеты. Европейские государства, по прогнозу эксперта, вряд ли смогут полностью создать аналогичные возможности к 2030 году.

В то же время Рахман считает, что зависимость Украины от США уже не так критична, как два года назад. Наибольшее внимание европейских правительств, по его убеждению, должно привлечь возможный политический поворот во Франции.

Реклама

«Но общий вывод остается неизменным: США являются для Украины менее незаменимым партнером, чем это было два года назад. Дискуссия, которую европейские лидеры игнорируют, касается гораздо более близких к ним вопросов: что произойдет, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах во Франции через шесть месяцев?» – подчеркнул автор.

Эксперт предполагает, что при приходе к власти Ле Пен может прекратить двустороннюю помощь Франции Украине. Кроме того, ее сопротивление увеличению французских взносов в бюджет Европейского Союза может поставить под угрозу финансирование поддержки Киева на уровне всего блока.

Рахман также обращает внимание на позиции других европейских стран. По его оценке, для Италии, Испании, Греции, Австрии, Венгрии и Словакии украинский вопрос имеет более низкий приоритет. Поддержка со стороны Италии, по его мнению, может дополнительно ослабить после следующих выборов в стране.

При таком развитии событий основное финансовое и политическое бремя помощи Украине может перейти к ограниченной группе государств Северной и Западной Европы. Однако, им будет сложно компенсировать возможное сокращение вкладов со стороны стран Южной и Центральной Европы.

Реклама

Под угрозой, предостерегает эксперт, могут оказаться и санкции против России. Срок действия экономических ограничений ЕС истекает в июле 2027 года, а французское вето способно заблокировать их продление.

«Конечно говоря, президентство Ле Пен могло бы одновременно взорвать три основы европейской поддержки Украины: финансирование, членство в ЕС и санкции против России», — подытожил Рахман.

Автор рассматривает и самый плохой для Украины сценарий: если Европа не сможет обеспечить необходимую помощь, Киев может оказаться под давлением и вынужден согласиться на условия Москвы.

При таком развитии событий Россия могла бы закрепить контроль над оккупированными территориями и навязывать Украине политические и требования безопасности. Среди них эксперт называет отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и политические условия, которые Кремль называет денацификацией.

Рахман отмечает, что украинское общество могло бы воспринять такую договоренность как унизительное поражение, особенно если бы ее заключение происходило под давлением Вашингтона и при отсутствии единства среди европейских союзников.

«После безосновательного вторжения и почти пяти лет жестоких российских атак на гражданское население украинцы воспримут это соглашение как унизительное поражение. Унижение будет еще больше, если Киев подпишет соглашение под давлением Вашингтона, при поддержке одних европейских стран и на фоне сопротивления со стороны других», — пишет эксперт.

Он также предупреждает о гуманитарных последствиях возможной передачи украинских территорий под контроль России. По его мнению, жителям оккупированных районов угрожали бы преследования, незаконные задержания, насильственные исчезновения и пытки. Люди, которым удалось бы эвакуироваться, могли пополнить количество внутренне перемещенных лиц.

Отдельной проблемой, по оценке Рахмана, стал вопрос проведения референдума по территориальным уступкам. Он отмечает, что Владимир Зеленский оказался бы перед сложным политическим выбором.

«Перед Зеленским предстали бы два плохих варианта: проигнорировать результаты голосования и навязать крайне непопулярное соглашение; или уйти в отставку и оставить вакуум, который должен заполнить следующее правительство», — считает автор.

В то же время Рахман отмечает, что описанный сценарий неизбежен. Для его реализации должно совпасть несколько неблагоприятных факторов: полное прекращение американской военной и разведывательной поддержки, которое позволило бы России продвинуться на фронте; исчерпание европейского финансирования без альтернативных источников; а также новая российская мобилизация и последующая эскалация войны.

«Каждый из этих факторов возможен по отдельности; вместе они маловероятны», — отмечает эксперт.

Тем не менее, он призывает европейские столицы серьезно отнестись к такому риску. По его убеждению, нынешние перспективы Украины являются одними из самых сложных с самого начала полномасштабного вторжения. Стратегия Путина, как объясняет Рахман, состоит в том, чтобы переждать западную поддержку и добиться политических целей, которые Россия не смогла достичь военным путем.

«Перспективы Украины выглядят мрачнее с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Стратегия Путина всегда заключалась в том, чтобы переждать Запад и достичь политических целей, которых он не может достичь на поле боя. Эта перспектива становится все более вероятной — не потому, что Украина теряет волю к борьбе, и даже не из-за отступления Вашингтона, а из-за того, что может произойти в Европе в следующем году, что сделает ее слабейшим звеном в собственной стратегии победы над Россией», — подытожил автор.

Ранее сообщалось, что высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что именно она вместе с главой Европейского совета может представлять Европу во время переговоров с Россией по урегулированию войны против Украины .

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны перехватить инициативу, разработать собственный мирный план, определить будущую архитектуру безопасности и начать диалог с Россией .

Новости партнеров

Новости партнеров