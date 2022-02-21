Европа до сих пор страдает от самого мощного за 30 лет шторма "Юнис", унесшего по меньшей мере 15 жизней

Европа до сих пор страдает от самого мощного за 30 лет шторма "Юнис", унесшего по меньшей мере 15 жизней

Большинство людей погибли под поваленными деревьями.

Не успели прийти в себя от предыдущей бури, а уже накрыла новая. Европа страдает от самого мощного за 30 лет шторма "Юнис".

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.

Стихия унесла не менее 15 жизней. Так, в Британии под поваленными деревьями погибли четыре человека, а вот в Польше три таких случая. В стране ветки заблокировали дорожное движение и повредили линии электропередач — так что более миллиона пользователей остались без света.

Досталось и северу Франции – здесь стремительный ветер просто сносил крыши. Местные признаются, что таких порывов еще не видели. А вот в Нидерландах, несмотря на предостережения властей, нашлись отчаянные, которые превратили шторм в развлечение.

Стоит отметить, что сезон штормов для февраля – привычное явление в Центральной и Северной Европе, но в последние годы стихия стала значительно мощнее.

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