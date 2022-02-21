Европа до сих пор страдает от самого мощного за 30 лет шторма "Юнис", унесшего по меньшей мере 15 жизней

Большинство людей погибли под поваленными деревьями.
Не успели прийти в себя от предыдущей бури, а уже накрыла новая. Европа страдает от самого мощного за 30 лет шторма "Юнис".
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.
Стихия унесла не менее 15 жизней. Так, в Британии под поваленными деревьями погибли четыре человека, а вот в Польше три таких случая. В стране ветки заблокировали дорожное движение и повредили линии электропередач — так что более миллиона пользователей остались без света.
Досталось и северу Франции – здесь стремительный ветер просто сносил крыши. Местные признаются, что таких порывов еще не видели. А вот в Нидерландах, несмотря на предостережения властей, нашлись отчаянные, которые превратили шторм в развлечение.
Стоит отметить, что сезон штормов для февраля – привычное явление в Центральной и Северной Европе, но в последние годы стихия стала значительно мощнее.
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