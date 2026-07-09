Европа должна быстро усилить дальнобойное вооружение — Мерц

Мертвец / © Associated Press

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Европейские страны признают недостаток дальнобойного вооружения и должны как можно быстрее устранить этот пробел.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после саммита НАТО в Анкаре, сообщает Укринформ .

По словам Мерца, европейские союзники отдают себе отчет, что в сфере дальнобойных систем существует дефицит, который нужно закрывать в сжатые сроки. Он подчеркнул, что речь идет об одном из ключевых элементов обороноспособности Европы на фоне российской угрозы.

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Канцлер ФРГ также подчеркнул, что в Альянсе ощущается новый уровень европейской ответственности за общую безопасность. По его мнению, страны Европы должны не только увеличивать оборонные расходы, но и быстрее превращать эти ресурсы в реальные военные возможности.

Отдельно Мерц отметил, что поддержка Украины остается одним из центральных вопросов НАТО. По его словам, Россия не должна получить шанса на победу в войне, а союзники должны продолжать помощь Киеву.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot , потому что Россия пытается сломить сопротивление постоянным ударам баллистики. По его словам, у США есть это оружие, поэтому сейчас все зависит только от их решения.

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