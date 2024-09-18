Европа должна быть готова к войне с РФ через несколько лет – новый еврокомиссар по обороне

Андрюс Кубилюс сочтет свою работу успешной, если ему удастся инвестировать более 500 млрд евро в течение следующих нескольких лет в развитие европейского ВПК.

Европейский союз должен быстро усилить свою оборону, поскольку Россия может быть готова к конфронтации через шесть-восемь лет.

Об этом заявил новый комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью Reuters.

Главными задачами Кубилюса, бывшего премьер-министра Литвы, будут стимулирование военно-промышленного комплекса ЕС, побуждение стран-членов тратить больше на оборону, а также привлечение европейских производителей оружия к активному трансграничному сотрудничеству.

Появление этой должности в Еврокомиссии отражает, что вопрос безопасности стал приоритетным в политической повестке дня в ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

"Министры обороны и генералы НАТО сходятся во мнении, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет. Если мы отнесемся к этим оценкам серьезно, то это время для нас, чтобы как следует подготовиться, и его мало. Это означает, что нам придется принимать скорые решения, причем амбициозные решения", — заявил Кубилюс в среду, 18 сентября.

Он добавил, что его первой работой будет определение совместно с комиссаром по внешней политике ЕС Кайей Каллас ресурсов, необходимых Евросоюзу для подготовки к военному вызову. Кубилюс планирует завершить предварительное исследование в течение первых 100 дней своего пребывания в должности еврокомиссара.

Он также отметил, что недоинвестирование обороны ЕС в течение последнего десятилетия привело к "неудовлетворительному состоянию" европейского ВПК.

В то же время попытка повлиять на оборонную промышленность европейских стран будет нелегкой задачей, ведь у ЕК нет юридических полномочий на разработку оборонной политики. В настоящее время страны ЕС координируют свою оборону через НАТО. Но Кубилюс рассматривает свой новый пост как дополнение к НАТО, а не как конкуренцию с Альянсом.

"ЕС не будет иметь планов обороны или военного руководства, как у НАТО, вместо этого у него есть инструменты для привлечения большего финансирования, чего как раз нет у НАТО", — отметил новый еврокомиссар.

По словам Кубилюса, он "был бы рад" инвестировать более 500 миллиардов евро в течение следующих нескольких лет в развитие оборонной промышленности Европы. При этом он отметил, что именно вопросом поиска средств будут заниматься другие члены Еврокомиссии.

"Комиссар по обороне должен знать, куда потратить деньги, а не как их получить", – заметил Кубилюс.

Новый еврокомиссар по обороне предположил, что вариантами финансирования расширения оборонной промышленности являются выпуск совместных оборонных облигаций, использование средств Европейского фонда восстановления и повышения устойчивости после пандемии или привлечения Европейского инвестиционного банка.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен, которая повторно возглавит Еврокомиссию, наконец-то представила свою команду. Сразу несколько влиятельных должностей будут занимать друзья Украины из Балтии. Но вопреки прогнозам, им не достанется портфель расширения.

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