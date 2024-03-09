Европа должна быть готова к возможному выходу США из НАТО — СМИ

Европейские лидеры должны быть готовы, если Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США выведет страну из НАТО .

Об этом заявил ряд европейских дипломатов The Telegraph.

Издание отмечает, что дипломаты из стран-членов НАТО рассказали, что европейским столицам необходимо "осуществить планирование" и пересмотреть текущий "оборонный потенциал в свете угроз" со стороны бывшего президента.

"Перспектива его возможного возвращения в Белый дом вызвала обеспокоенность в Европе по поводу американской поддержки Украины, а также приверженности страны НАТО.

Авторы напоминают, что ранее правительство Великобритании сообщало, что не имеет плана на случай такого сценария. Однако в других столицах стали понимать, что такие приготовления должны быть сделаны.

Один европейский дипломат сказал, что комментарии господина Трампа "обычно вызывают беспокойство". Чиновник сказал, что страны НАТО должны "спланировать сценарий, по которому он ослабит американскую преданность альянсу".

"Нужна подготовка", — сказали они.

Однако они отметили, что количество стран, достигших цели НАТО по расходованию 2 процентов ВВП на оборону, значительно возросло, а это значит, что члены НАТО могут сказать Трампу, что "он получает то, чего хотел".

Третий дипломат сказал, что неопределенность по отношению к США заставит европейские страны "больше думать в наших столицах об оборонном планировании – адекватно ли оно или нет?" .

В Великобритании министры настаивали на том, что НАТО укрепилась за последний год с присоединением Финляндии в апреле 2023 года и Швеции на прошлой неделе.

Напомним, Байден обвинил Трампа во встрече со "сторонником диктатуры".

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.