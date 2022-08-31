Европа должна изменить стратегию по отношению к России — Бербок

Европейские дипломаты подчеркнули необходимость показать, как поддержка Украины повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны.

В Европе предлагают пересмотреть стратегию касательно России. Документ должен включать в себя поддержку Украины, укрепление обороны стран ЕС, поддержку противников российского режима и работу по защите международного права.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Süddeutsche Zeitung.

"Чтобы предотвратить предстоящую агрессию, война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей России", — говорится в сообщении.

При этом провал планов РФ определяется в тексте "в самом широком смысле" и включает в себя полный разрыв связей с Россией в энергетической отрасли. Кроме того, отмечено, что поддержка Украины "имеет свою цену", которая "будет расти".

Напомним, Бербок предупредила, что Украине и следующим летом может потребоваться новое оружие.

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