Европа должна "обеспечить позицию силы": Писториус сделал громкое заявление о поддержке Украины 

Избрание Трампа, который скептически относится к поддержке Украины со стороны США, усилило давление на Европу.

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 25 ноября, после переговоров в Берлине со своими коллегами из Великобритании, Франции, Италии и Польши, заявил, что Европа усилит военную поддержку Украины в связи с предстоящим возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом пишет Reuters.

"Наша цель — дать Украине возможность действовать с позиции силы", — пояснил Писториус журналистам после встречи Группы пяти ведущих стран в сфере европейской обороны.

Избрание Трампа, который скептически относится к поддержке США Украины, усилило давление на Европу. Если Вашингтон, крупнейший донор на сегодня, сократит свою помощь Киеву, европейские страны будут вынуждены активизировать свою роль в поставках вооружений украинским защитникам.

Издание отмечает, что министры обороны пяти европейских стран договорились о сегодняшней встрече в Берлине еще 6 ноября, спустя несколько часов после того, как стало известно о победе Трампа на президентских выборах.

Выступая перед журналистами в Берлине, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш повторил обещание Писториуса об увеличении помощи Киеву.

"Европа должна лучше координировать свои усилия, согласовывать свои действия, ставить более высокие цели, чтобы стать хорошим партнером для Соединенных Штатов. Сегодня мы обязаны ясно заявить: Европа должна активизировать свои усилия, когда речь идет о помощи Украине, но прежде всего... когда речь идет о ее собственной безопасности. Без увеличения расходов, без осознания в каждом европейском обществе времени, в котором мы живем, все — ничто", — подчеркнул он.

Между тем, по словам Писториуса, в январе миссия НАТО, базирующаяся в Висбадене, возьмет на себя координацию западной военной помощи Украине. Создание новой миссии под названием "Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины" (NSATU) рассматривается как попытка защитить механизм помощи от любого вмешательства со стороны Трампа.

Напомним, Белый дом официально подтвердил разрешение бить ракетами ATACMS по РФ. Джон Кирби сообщил, что администрация Байдена "изменила наставления и дала свои указания" ВСУ по использованию оружия США.

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