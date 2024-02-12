Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия – Шольц

По мнению Шольца, агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции Путина являются "главной угрозой для европейского мирного порядка".

Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов для оборонного концерна Rheinmetall, передает ZDF.

Учитывая угрозу России, Шольц призвал к значительному увеличению оборонного производства в Европе, чтобы она могла успешно сдерживать агрессоров.

По словам Шольца, европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок в ближайшие десятилетия.

"Мы должны отойти от мануфактуры и перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования", – подчеркнул канцлер Германии.

По мнению Шольца, агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции президента РФ Владимира Путина являются "главной угрозой для европейского мирного порядка".

"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать потенциальных агрессоров", – подытожил глава правительства Германии.

Отмечается, что по завершении строительства и запуска новый завод Rheinmetall в Унтерлюсе будет производить 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в год, в том числе и для Украины. По информации Rheinmetall, компания инвестирует в этот объект 300 миллионов евро.

Напомним, гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Эрколан заявил, что в конце 2023 года Украине была передана первая батарея ЗРК Skynex. Эта новость вызвала удивление аналитиков, ведь она не совпадает с планами военных поставок.

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