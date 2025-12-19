Европа должна поговорить с Путиным: Макрон озадачил заявлением

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Европа может вернуться к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон выразил обеспокоенность тем, что европейские лидеры фактически отстранены от ключевых процессов обсуждения будущего договора между Украиной и РФ.

По его словам, диалог, который сейчас ведут представители американской администрации с Москвой, проходит без должного участия Европы.

«Или будет достигнут крепкий и длительный мир с необходимыми гарантиями безопасности, или в ближайшие недели нам придется найти способы, как европейцы смогут вновь вступить во всеобъемлющий диалог с Россией», — подчеркнул президент Франции.

Он подчеркнул, что любые самостоятельные шаги Европы в направлении Москвы должны быть полностью прозрачными. Макрон считает, что европейские государства не могут оставаться только наблюдателями, когда речь идет об архитектуре безопасности на их континенте.

Напомним, в эти выходные в американском Майами должны состояться отдельные переговоры между представителями США и России по поводу возможного прекращения войны между Киевом и Москвой.

По данным Politico, Вашингтон планирует представить Кремлю обновленный мирный план, наработанный во время консультаций в Берлине и попытаться убедить российскую сторону согласиться на прекращение боевых действий.

Ожидается, что Россию будет представлять глава фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев, а США спецпосланник администрации Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Отдельно в Майами прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым для консультаций с американской стороной.