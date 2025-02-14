"Европа должна сделать больше": фон дер Ляйен сделала важное заявление в отношении Украины

Она подчеркнула, что для гарантии безопасности расходы на оборону должны вырасти до 3% ВВП.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна увеличить оборонные расходы и активнее работать над вступлением Украины в ЕС.

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции.

Она подчеркнула, что сейчас 27 стран ЕС тратят на оборону около 2% ВВП, но этого недостаточно. Расходы на оборону выросли с 200 миллиардов евро до более чем 320 миллиардов евро, однако этого мало.

Фон дер Ляйен заявила, что Европе придется еще больше нарастить финансирование, ведь повышение оборонных расходов до 3% ВВП будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций ежегодно.

Также она заверила, что Евросоюз активизирует работу над вступлением Украины в ЕС.

"И мы будем активизировать работу по ускорению процесса вступления Украины в ЕС. Мы уже достигли значительного прогресса", — подытожила чиновница.

Напомним, по мнению вице-президента США, Европа должна больше думать о собственной безопасности, а Америка сконцентрируется на других задачах.

Читайте также: