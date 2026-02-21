Европа "гибнет из-за двух вещей": Трамп назвал главные угрозы для Старого света

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике современный политический курс Европы, заявив, что континент «гибнет» из-за ошибочной энергетической политики и неконтролируемой иммиграции.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме в пятницу, 20 февраля.

Слишком «мягкая» Европа и экоактивисты

В ответ на вопрос журналиста о будущем отношений США и ЕС, Трамп отметил, что Европа стала «слишком мягкой» и неузнаваемой из-за чрезмерного увлечения «воук-культурой». Он подчеркнул, что во многих государствах континента власти фактически захватили экоактивисты. По его словам, они устанавливают ветряные мельницы, которые только разрушают поля, луга и океаны, заставляя европейцев платить за это целое состояние.

Реклама

«Европа должна быть сильной, а они стали мягкими. Когда приезжаешь в некоторые страны, не буду называть конкретные, но, думаю, все и так понимают, о чем я, их просто не узнать», — заявил политик.

В то же время президент США признал, что не все европейские страны подверглись этому тренду. Он похвалил несколько государств, которые, по его мнению, двигаются в правильном и совершенно противоположном направлении. Среди таких исключений Трамп выделил Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию.

Две главные угрозы для континента

Трамп подчеркнул, что европейцам необходимо стать гораздо умнее, чтобы преодолеть кризис и укрепить свои позиции на мировой арене. По его убеждению, сейчас существуют две критические проблемы, буквально убивающие континент. Первая – это энергетика, а вторая – массовая миграция. Трамп намекнул, что именно эти факторы являются ключевыми причинами экономического и социального упадка современного Европейского Союза.

Напомним, заместитель премьер-министра Швеции Эбба Буш заявила, что Европу нужно спасать от самой себя . По ее мнению, европейским лидерам пора прекратить оглядываться на Вашингтон и Брюссель и начать действовать значительно жестче, ведь привычная стабильность превращается в опасную бюрократию.