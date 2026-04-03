Европа готова контролировать Ормузский пролив при одном условии — Politico

Фото: Ормузский пролив / © Associated Press

На фоне войны в Иране, которая продолжается и провоцирует топливный кризис, европейские страны заявили, что готовы защищать Ормузский пролив от блокады Ирана, однако для этого есть одно главное условие.

К такому решению пришли на виртуальном саммите с участием 41 государства, пишет Politico. На днях президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО «взять инициативу на себя» и отправить военные корабли к проливу. В ответ Иран ввел блокаду, которая ежедневно усиливает энергетический и топливный кризис.

При каком условии Европа готова защищать Ормузский пролив

На виртуальном саммите, организованном 2 апреля 2026 года Великобританией, участники решили, что Европа готова взять под свою защиту Ормузский пролив, однако после окончания боевых действий.

В то же время европейские лидеры избегали каких-либо конкретных обещаний по завершению войны в Иране, несмотря на то, что Дональд Трамп все чаще призывает к этому.

Как сообщает издание, в ходе саммита руководство Ирана обвинили в попытке держать мировую экономику в заложниках, а также снова заговорили о санкциях. Страны Европы договорились об усилении дипломатического давления в ответ на блокирование Ормузского пролива.

Во встрече приняли участие представители ЕС, ОАЭ, Бахрейна, Канады, а также Франции и Германии. Это стало сигналом и для Дональда Трампа, что эти страны хотят, прежде всего, прекращения огня.

На Иран продолжат давление, в частности через ООН. Страна получит четкие сигналы о необходимости обеспечить беспрепятственный транзит через Ормузский пролив, а также отменить пошлины для судов, пытающихся проходить по нему.

Страны Европы договорились рассмотреть экономические и политические меры — санкции, чтобы усилить давление на Тегеран и ускорить окончание конфликта.

Встреча показала и нежелание стран НАТО развертывать войска в проливе. Однако остается вопрос разминирования, которым страны готовы заняться. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сообщила, что созовет совещание, на котором рассмотрят «способы мобилизации коллективных оборонных возможностей».

Но такие действия станут возможны только после того, как конфликт в Иране утихнет, добавила Купер. Первое совещание в этом направлении запланировано на 7 апреля.

Позиция Германии остается неизменной: страна готова помогать в поддержании безопасной ситуации только после прекращения боевых действий.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что любая военная попытка «освобождения» пролива нереалистична из-за угрозы от иранских Корпусов стражей и ракет.

Во время встречи также сообщили, насколько значителен топливно-энергетический кризис: количество танкеров, которые ежедневно проходят Ормузский пролив, уменьшилось со 150 до 10-20.

Высокопоставленные европейские чиновники на условиях анонимности добавили, что политическое давление на Иран имеет ключевое значение.

Война в Иране

Напомним, в Иране продолжается военная операция США и Израиля. Одним из последних условий, выдвинутых Ираном, является международное признание суверенитета над Ормузским проливом. Через него проходят около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

В данный момент Иран проводит блокаду Ормузского пролива, чтобы достичь своих целей. Блокада пролива приводит к усилению топливно-энергетического кризиса. В конце марта 2026 года через Ормузский пролив удалось пройти нефтяному танкеру из Саудовской Аравии. Он направлялся в Пакистан. Несмотря на это, трафик по проливу остается низким.

Страны ЕС стремятся создать коалицию по разблокированию Ормузского пролива — мирным и дипломатическим путем.