Европа готовится к большой войне: 10 стран планируют эвакуацию

К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Европа готовится к войне

Европа готовится к войне

Страны Северной Европы готовят планы возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта в регионе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Швеции.

«Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданское население», — говорится в заявлении шведского оборонного ведомства.

Кроме транспортных и туристических коридоров, планирование трансграничной эвакуации будет включать прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.

«Целью соглашения является улучшение защиты гражданского населения в случае серьезных кризисов или, в худшем случае, войны», — говорится в сообщении Минобороны Швеции.

К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Все эти страны в последние годы активизировали планирование относительно возможного будущего вооруженного конфликта с Россией.

Эстония, Латвия и Литва в прошлом году заключили аналогичное соглашение между собой, разработав планы действий в случае массового перемещения сотен тысяч людей, которые будут бежать от накопления российских войск или нападения.

Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, еще в 2024 году подписала аналогичное соглашение со Швецией.

Напомним, командующий чешской армии считает, что масштабное столкновение России с Европой может начаться уже через три-шесть лет, если союзники не продемонстрируют готовность к обороне.

