- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 660
- Время на прочтение
- 1 мин
Европа готовится к большой войне: 10 стран планируют эвакуацию
К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.
Страны Северной Европы готовят планы возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта в регионе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Швеции.
«Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданское население», — говорится в заявлении шведского оборонного ведомства.
Кроме транспортных и туристических коридоров, планирование трансграничной эвакуации будет включать прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.
«Целью соглашения является улучшение защиты гражданского населения в случае серьезных кризисов или, в худшем случае, войны», — говорится в сообщении Минобороны Швеции.
К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.
Все эти страны в последние годы активизировали планирование относительно возможного будущего вооруженного конфликта с Россией.
Эстония, Латвия и Литва в прошлом году заключили аналогичное соглашение между собой, разработав планы действий в случае массового перемещения сотен тысяч людей, которые будут бежать от накопления российских войск или нападения.
Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, еще в 2024 году подписала аналогичное соглашение со Швецией.
Напомним, командующий чешской армии считает, что масштабное столкновение России с Европой может начаться уже через три-шесть лет, если союзники не продемонстрируют готовность к обороне.