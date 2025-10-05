Европа готовится к обороне без США: экс-голова разведки Финляндии ответил, хватит ли сил

НАТО против России / © ТСН.ua

Реклама

Бывший глава военной разведки Финляндии Пекка Товери предупредил о чрезвычайном напряжении в мире, где диктатуры типа России и Китая видят шанс для агрессии. Европа, по его словам, может защитить себя самостоятельно, несмотря на возможное отсутствие США.

Об этом он рассказал в интервью "Эспрессо".

Пекка Товери заявил, что мир сидит на "геополитической пороховой бочке" из-за демонстрации слабости Соединенных Штатов и Запада. Диккатуры, такие как Россия и Китай, воспринимают это как возможность захватить то, что им нужно.

Реклама

"Напряжение сейчас очень высокое, и мы сидим на геополитической пороховой бочке", - подчеркнул Товери.

Один из возможных сценариев, по словам Товери, – атака Китая на Тайвань, к которой Пекин готовился десятилетиями. Такая агрессия сковывает силы США в Тихоокеанском регионе, особенно на фоне роста напряжения в Европе.

Даже если Вооруженные силы США не смогут помочь Европе, Товери не пессимистичен. Европа имеет втрое больше истребителей, в несколько раз больше бронетехники, чем Россия, а ее войска лучше подготовлены и мотивированы.

"Европа способна защитить себя и без американцев. Мы взрослые нации с достаточными ресурсами – мы сможем справиться самостоятельно, если примем такое решение", – подытожил он. Без лидерства США оборона будет сложнее с большими потерями, но возможна.

Реклама

Ранее эксминистр Литвы предупредил о приближении "момента Перл-Харбора" через российские провокации. Готов ли НАТО ответить на гибридную войну Путина.