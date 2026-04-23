Европа готовится к полномасштабной войне из-за "хаоса" Трампа: что планируют

Страны Европейского Союза готовятся к войне. Все происходит из-за президента США Дональда Трампа и его хаотических заявлений и действий. В частности, ЕС активизирует обучение для проверки правил коллективной обороны в соответствии со статьей 42.7.

В Европе нет уверенности, что США собираются поддержать страны НАТО в случае возможного нападения. Посланники ЕС и министры обороны примут участие в учениях по реагированию на кризисы в ближайшие недели. Об этом пишет Daily Star.

Союзники готовятся к войне из-за хаоса Трампа

Целью Европейского Союза является усиление тестирования правил, по которым от 27 государств-членов блока требуется оказывать друг другу помощь во время кризисов. Европе становится очевидно, что преданность Вашингтона и Трампа НАТО и европейской безопасности уменьшается.

23 апреля на Кипре состоится саммит, на котором европейские лидеры разработают оперативный план максимального использования военных, безопасных, торговых и других ресурсов ЕС в ходе чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал президент Кипра Никос Христодулидис.

В середине мая состоятся «настольные учения», на которых европейские лидеры будут моделировать угрозы и использование статьи 42.7. Они будут моделировать сценарий, при котором Россия или другая страна нападают на одну из стран НАТО, а другие страны должны будут оперативно помочь.

После этих учений министры обороны каждой страны блока НАТО проведут аналогичные испытания. Обучение направлено на принятие быстрых решений. К ним не будут привлекаться военные силы, ведомства или ресурсы на местах.

Статья 5 Соглашения о безопасности НАТО свидетельствует, что нападение на одного союзника считается нападением на всех, а потому требует коллективного ответа.

Статью 5 применили всего раз, когда пришлось поддержать США после теракта 11 сентября. А статью 42.7 Соглашения ЕС применили также раз во время теракта во Франции в 2015 году, где погибли более 130 человек и более 400 получили ранения.

Дональд Трамп самостоятельно подтолкнул европейских лидеров к такому шагу. Это стало следствием заявлений об аннексии Гренландии, войны в Иране, атаки Ирана на британский военный объект на Кипре.

Германия стремится создать «самую сильную армию в Европе». Все это из-за угрозы со стороны России. В Германии представили комплексную концепцию военной обороны страны в нынешних условиях безопасности.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус предупреждал об угрозе со стороны РФ под руководством Путина. В своей стратегии немцы считают главной угрозой именно Россию, ссылаясь на войну в Украине.

По новой концепции в Германии должно быть готово не менее 460 тысяч военных. Документ не публикуют из-за конфиденциальности.

Также к войне готовятся Франция и Польша. Они обсуждают возможность совместных ядерных учений и хотят сотрудничать в сфере безопасности. Напомним, что именно Франция является единственным ядерным государством Европейского Союза. Польша и Франция работают над планом оборонного сотрудничества на 2026-2028 годы.