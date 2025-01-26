Европа готовится к сценарию войны с Россией — NBC News

После полномасштабного вторжения России в Украину и беспокойства из-за позиции Дональда Трампа по отношению к НАТО, Европа усиливает оборону, чтобы быть готовой к худшему сценарию — прямой войне с Кремлем.

Европейские страны готовятся к потенциальной войне с Россией, укрепляя обороноспособность на случай эскалации. Литва готовится заменять мосты на границе с Россией, чтобы остановить возможное движение кремлевских танков. В Балтийском море корабли НАТО охотятся за "Теневым флотом" России, обвиняемым в подводных атаках на коммуникационные кабели. Также в планах есть создание масштабной системы противоракетной обороны по аналогии с израильским "Железным куполом".

Об этом пишет NBC News.

Дональд Трамп продолжает критиковать расходы европейских стран на оборону, настаивая, что они должны выделять 5% своего ВВП, что более чем вдвое превышает стандарт НАТО. В своем заявлении он также отметил, что Соединенные Штаты тратят на поддержку Украины гораздо больше, чем Брюссель и намекнул на возможность территориальных уступок для завершения войны в Украине.

"НАТО придется платить больше. Это смешно, потому что это затрагивает их гораздо больше. Между нами океан", – сказал Трамп.

Европейские лидеры рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны взять ответственность за собственную безопасность, подчеркнув, что второй термин Трампа должен стать "звонком пробуждения". Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас поддержала его позицию, заявив, что Европа должна вкладывать больше в оборону.

Также читайте Не только европейские солдаты: в ЕС назвали страны для участия в миротворческой миссии в Украине

Эксперты также предупреждают, что территориальные уступки Украине могут стать сигналом для вознаграждаемого агрессия Кремля. "Это лишь усугубит опасность для Запада", — подчеркивают критики.

Европа мобилизуется: как Запад готовится к возможной войне с Россией

После полномасштабного вторжения России в Украину и беспокойства из-за позиции Дональда Трампа по отношению к НАТО, Европа усиливает оборону, чтобы быть готовой к худшему сценарию — прямой войне с Кремлем.

В марте Евросоюз выделил 500 миллионов евро (около 515 миллионов долларов) на удвоение производства боеприпасов до 2 миллионов единиц в год. А 22 страны уже присоединились к Европейской инициативе Sky Shield — общеконтинентальной системе противоракетной обороны, защищающей от российских атак.

Литва, Латвия и Эстония, исторически страдавшие от российского влияния, активно укрепляют свои границы. Литва начала строительство "Балтийской линии обороны" — границы, оснащенной противотанковыми траншеями, дотами и бетонными пирамидами ("зубами дракона"). Также планируется заменять мосты на подступах к российскому Калининграду.

Литва увеличила расходы на оборону до 5% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО. Это значительно превышает 3,4%, которые выделяет Вашингтон, хотя остается ниже российских расходов на армию, составляющих 6,2% ВВП.

В Норвегии правительство обновило брошюру о готовности к чрезвычайным ситуациям, которую раздают всем гражданам. На этот раз в документе четко отмечается необходимость запасов воды, пищи и других ресурсов в случае "военных действий". Хотя раньше такие рекомендации касались преимущественно экстремальных погодных условий, теперь в брошюре сказано, что "мы живем в более неспокойном мире", и граждан предупреждают о возможности поиска убежища.

Также читайте Швеция впервые присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море

В Швеции церковь, по указанию вооруженных сил, приступила к поиску дополнительных мест для захоронений, в случае, если конфликт дойдет до их берегов.

После десятилетий покоя Германия решила выделить 100 миллионов евро на восстановление систем общественных сирен, демонтированных после окончания Холодной войны.

Несмотря на увеличение оборонных расходов, аналитики отмечают, что усилия Западной Европы все еще недостаточны. Например, Германия, Франция и Великобритания делают "небольшие надбавки" в свои оборонные бюджеты, в то время как страны Восточной Европы, такие как Литва и Польша, осуществляют масштабные инвестиции в обороноспособность.

Российские провокации и гибридные угрозы

В последние месяцы Москва усилила свою деятельность, которая вызывает беспокойство у европейских правительств. К примеру, в Финляндии было зафиксировано перерезание подводных кабелей, что побудило НАТО запустить операцию "Балтийский страж".

Также западные правительства обвиняют Россию в отправке зажигательных устройств в логистические центры DHL в Германии и Великобритании, которые могли повлечь за собой пожары на борту самолетов.

"Европа должна быть готова к самым экстремальным военным ситуациям", — заявил представитель Евросоюза.

Политические вызовы и популизм

Ситуацию усложняет внутриполитический ландшафт многих стран. Популистские партии, часто выступающие против иммиграции, нередко занимают более мягкую позицию в отношении России, что создает дополнительные препятствия для европейского единства.

По мнению аналитика из Chatham House Кейра Джайлза, проблема заключается в том, что "страны, которые находятся дальше России, все еще делают вид, что война — это то, что случается с другими людьми".