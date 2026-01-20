- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 4115
- Время на прочтение
- 2 мин
Европа готовится к Третьей мировой войне: полякам выдают жуткое "пособие по выживанию"
Европейские страны усиливают подготовку гражданского населения к возможному конфликту с Россией.
Власти Польши начали беспрецедентную кампанию по информированию и подготовке гражданского населения к Третьей мировой войне , разослав подробные «пособия по выживанию» до 17 миллионов домохозяйств. В то же время, Норвегия предупредила граждан о возможной мобилизации их частного имущества.
Об этом сообщает The Sun.
Польша: инструкция по выживанию в Третьей мировой
Польское правительство печатает и рассылает брошюры, содержащие четкий план действий в чрезвычайных ситуациях – от террористических актов до полномасштабного военного конфликта.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что уже доставлено более 4 миллионов экземпляров.
«Руководство по безопасности шаг за шагом попадает в каждый дом, непосредственно в руки граждан», — отметил он.
Что внутри?
Брошюра, которую журналисты называют «жутким», дает советы, как действовать в случаях:
применение ядерного и химического оружия ;
массированных кибератак и отключения связи;
дезинформационных кампаний и диверсий.
В тексте прямо сказано о причинах такой подготовки: «Угрозы, с которыми сталкивается Польша, существенно выросли за последние годы. Война за нашей восточной границей [в Украине – ред.] также влияет на наше чувство безопасности».
Норвегия: «Будьте готовы отдать дом»
Норвегия, имеющая общую границу с РФ на севере, пошла еще дальше. Власти разослали около 13 500 писем с предупреждением о «подготовительной реквизиции».
Это значит, что в случае войны владельцы должны будут передать военным:
Свои автомобили и лодки;
Сельскохозяйственная техника;
Частные дома и прочая недвижимость.
«Норвегия находится в серьезнейшей ситуации безопасности со времен Второй мировой войны» , — заявил Андерс Ернберг, руководитель военной логистики страны.
Эти ордера действительны в течение года. В Осло объясняют, что такие меры необходимы, чтобы в критический момент вооруженные силы мгновенно получили доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны от российского вторжения.
Напомним, согласно анализу ChatGPT на базе модели GPT-4o, вероятность полномасштабной Третьей мировой войны остается «умеренно низкой», однако риски растут. Его ответ основан исключительно на собственных выводах о ситуации в мире, без использования чужого мнения.