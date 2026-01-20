Польша и Норвегия готовятся к Третьей мировой войне

Реклама

Власти Польши начали беспрецедентную кампанию по информированию и подготовке гражданского населения к Третьей мировой войне , разослав подробные «пособия по выживанию» до 17 миллионов домохозяйств. В то же время, Норвегия предупредила граждан о возможной мобилизации их частного имущества.

Об этом сообщает The Sun.

Польша: инструкция по выживанию в Третьей мировой

Польское правительство печатает и рассылает брошюры, содержащие четкий план действий в чрезвычайных ситуациях – от террористических актов до полномасштабного военного конфликта.

Реклама

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что уже доставлено более 4 миллионов экземпляров.

«Руководство по безопасности шаг за шагом попадает в каждый дом, непосредственно в руки граждан», — отметил он.

Что внутри?

Брошюра, которую журналисты называют «жутким», дает советы, как действовать в случаях:

Реклама

применение ядерного и химического оружия ;

массированных кибератак и отключения связи;

дезинформационных кампаний и диверсий.

В тексте прямо сказано о причинах такой подготовки: «Угрозы, с которыми сталкивается Польша, существенно выросли за последние годы. Война за нашей восточной границей [в Украине – ред.] также влияет на наше чувство безопасности».

Норвегия: «Будьте готовы отдать дом»

Норвегия, имеющая общую границу с РФ на севере, пошла еще дальше. Власти разослали около 13 500 писем с предупреждением о «подготовительной реквизиции».

Это значит, что в случае войны владельцы должны будут передать военным:

Свои автомобили и лодки;

Сельскохозяйственная техника;

Частные дома и прочая недвижимость.

«Норвегия находится в серьезнейшей ситуации безопасности со времен Второй мировой войны» , — заявил Андерс Ернберг, руководитель военной логистики страны.

Реклама

Эти ордера действительны в течение года. В Осло объясняют, что такие меры необходимы, чтобы в критический момент вооруженные силы мгновенно получили доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны от российского вторжения.

Напомним, согласно анализу ChatGPT на базе модели GPT-4o, вероятность полномасштабной Третьей мировой войны остается «умеренно низкой», однако риски растут. Его ответ основан исключительно на собственных выводах о ситуации в мире, без использования чужого мнения.