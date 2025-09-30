Европа готовится к войне: готово ли НАТО к нашествию миллионной российской армии

Россия тестирует НАТО на прочность

Война в Украине может выйти за рамки ее территорий. Европейское общество обеспокоено, ведь кремлевский диктатор активно тестирует НАТО на прочность.

Эксперты убеждены, что глава РФ готовится к масштабному конфликту и стремится расколоть Европу, используя гибридные атаки на критическую инфраструктуру.

В ответ страны НАТО и ЕС срочно усиливают оборону, создают стену из дронов и обсуждают предоставление Украине ПВО для создания щита.

Путин готовится к новому этапу вооруженного конфликта

Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что российские войска «побеждают» в так называемом «праведном сражении» в Украине, и что вся страна работает на фронт, пишет The Guardian.

Там отмечают, что в тот же день Путин подписал указ об осеннем призыве 135 тысяч мужчин на срочную службу, что является самым большим показателем с 2016 года. Хотя призывники официально не предназначены для участия в боевых действиях в Украине, однако ранее поступали сообщения об их отправке на передовую.

Кроме того, Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции против пыток.

Журналисты отмечают, что это решение фактически разрывает связи с международной организацией-смотрителем по правам человека и отменяет право наблюдателей посещать российские тюрьмы и СИЗО.

Guardian также напоминает, что Запорожская АЭС около недели находится без внешнего электроснабжения, оставаясь под контролем России с первых недель полномасштабного вторжения. Эта ситуация также может свидетельствовать о вполне понятных намерениях главы Кремля.

Дания стала жертвой гибридной атаки: подозрения падают на Россию

Недавно Дания заявила о «гибридной атаке» на свою инфраструктуру после серии инцидентов с дронами, пишет Independent. Как следствие, временно закрывались аэропорты, включая Копенгаген. Министр обороны Трульс Лунд Поульсен назвал это систематической атакой.

Премьер-министр Мэтте Фредериксен не исключила причастность России, назвав эти события «серьезной атакой».

Эксперт из российской армии Кир Джайлз отмечает, что Россия давно оказывает давление на Данию, в том числе ядерными угрозами, именно из-за ее стремления усилить собственную оборону.

Катя Бего из Chatham House подчеркивает, что несмотря на расстояние, Дания является одним из самых активных противников российской агрессии и постоянно подталкивает НАТО к более решительной поддержке Украины.

По словам Бего, цель Москвы состоит в том, чтобы посеять в датском обществе недоверие и страх, ослабив его готовность поддерживать Украину. Кроме того, Кремль стремится истощить экономику страны, заставляя ее тратить дорогие ракеты на уничтожение дешевых дронов.

Россия тестирует НАТО на прочность

Bloomberg сообщает, что Владимир Путин стремится подорвать социальную стабильность в Европе и ослабить способность НАТО быстро реагировать на кризисы.

Действия России являются попыткой проверить реакцию Альянса, которая происходит в уязвимый момент для Европы из-за риска «отстранения США».

По данным источников издания, Кремль стремится развить способность нанести масштабную атаку, которая сможет парализовать Европу.

Атака российских беспилотников / коллаж / © ТСН

Инцидент с дронами Bloomberg рассматривает как продуманный ход для демонстрации силы кремля, а также своеобразное предупреждение западным странам не вмешиваться в конфликт (имеется в виду война России против Украины — Ред.).

Кроме того, Москва также может искать слабые места в обороне НАТО, о чем недавно заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

«Эти налеты могут распространить страх и стать предупреждением для пострадавших от вторжений избирателей в демократических странах занять более нейтральную позицию в отношении России. Это может в конечном итоге усугубить разногласия между государствами-членами НАТО и Европейского Союза и притупить их коллективную реакцию на войну в Украине», — отмечает Bloomberg.

Европа уже находится в состоянии войны с РФ

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке Politico заявил, что Европа давно находится в состоянии войны с Россией, проводя гибридные атаки и диверсии.

Даалдер считает, что страны ЕС совершили ошибку, рассматривая эскалацию агрессии (убийства, кибератаки, саботаж инфраструктуры) как «серую зону», а не как прямой конфликт.

Экспосол убежден, что цель Путина — ослабить поддержку Украины и использовать разногласия внутри НАТО, поскольку у России нет ресурсов для победы на поле боя.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с громким заявлением, подчеркнув, что Европа и Россия «больше не находятся в мире», сообщает издание Express. Он считает, что Россия ведет войну против нашей демократии и свободы, пытаясь подорвать единство ЕС.

Одновременно одна из стран Альянса открыто заявляет о войне с Россией. Бывшая руководительница британской разведки MI5 Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией из-за значительной интенсивности враждебной деятельности, передает The Guardian.

Она поддержала мнение эксперта Фионы Гилл, утверждая, что после вторжения в Украину ситуация кардинально изменилась. Мэннингем-Буллер отметила, что хотя это «другой вид войны», враждебность, кибератаки, физические нападения и разведывательная работа со стороны Москвы масштабны.

НАТО готовится к противостоянию

НАТО усиливает свою миссию в Балтийском море, направив фрегат противовоздушной обороны и другие силы в ответ на полеты беспилотников в Дании, пишет Reuters.

А Великобритания, Франция, Германия и Швеция заявили, что помогут Дании усилить свою безопасность в области борьбы с дронов во время двух европейских саммитов в Копенгагене на этой неделе, пишет The Guardian.

В то же время, в ответ на рост потенциальных угроз министры обороны восточноевропейских стран ЕС углубили работу над инициативой «стена дронов», пишет Bloomberg.

Цель этой инициативы — закрыть границы от гибридных атак с помощью скоординированной сети беспилотников и средств борьбы с ними. Эти усилия дополняются усилением противовоздушной обороны НАТО, и значительную часть этой новой системы можно внедрить в ближайший год.

Саммит НАТО / © Associated Press

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его правительство инвестирует миллиарды евро в оборону.

Мерц также предоставил Украине кредит ЕС в размере 140 миллиардов евро, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. По его замыслу, эти деньги будут возвращены Киеву только после того, как Россия возместит ущерб.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что к середине 2026 года Германия разместит около 2000 военнослужащих в Литве, усиливая восточный фланг НАТО.

«Щит» из ПВО над частью Украины

Западные политики и военные предлагают создать систему противовоздушной обороны над частью Украины для сбивания российских ракет и дронов.

Как пишет The Telegraph., первоначально ПВО может охватить западные регионы, с возможностью дальнейшего распространения в Киев. Издание приводит пример, когда британские ВВС перехватывали иранские ракеты над Израилем, подчеркивая, что такая операция не будет угрожать жизни российских военных и не приведет к эскалации.

Этот шаг был бы логичным ответом на дерзкие гибридные атаки России. Издание считает, что создание фактической бесполетной зоны стало бы сигналом для Путина о решительности Европы и оказало бы существенное влияние на военные усилия Украины.

Агрессия Путина вынуждает Европу к радикальным действиям

Нарастание провокаций со стороны Владимира Путина и неопределенность позиции Дональда Трампа вынуждают Европейский Союз к радикальным изменениям, пишет Politico.

Издание считает, что блок, которым ЕС был раньше, больше не существует. Военные угрозы, нависающие над европейскими саммитами, становятся более опасными: российские истребители нарушают воздушное пространство НАТО, а ключевые европейские аэропорты, например в Копенгагене, испытывают сбои из-за загадочных дронов, названные «гибридной атакой».

В ответ на эти вызовы Урсула фон дер Ляен настаивает на обсуждении военного потенциала ЕС, выходящего за рамки традиционных экономических вопросов. Среди идей — создание «стены из дронов» для выявления и сбивания беспилотников, а также усиление готовности к быстрому противодействию.

Издание отмечает, что главная задача лидеров ЕС — найти баланс сдерживания с Москвой, которая все больше стремится к риску, и не допустить, чтобы инциденты переросли в полномасштабный конфликт.

Этот этап европейской политики крайне опасен и может привести к «моменту Франца Фердинанда», когда внезапная эскалация втянет континент в великую войну.

Politico считает, что сложности финансирования обороны являются главным «камнем преткновения» для Европейского Союза, даже несмотря на достижение согласия по военной угрозе со стороны РФ.

Даже в условиях войны низкой интенсивности с Москвой, как ее называют военные лидеры, превращение ЕС в эффективную глобальную силу требует огромных средств, а национальные лидеры не могут договориться об объемах расходов. Исторически войны финансировались за счет госдолга, и такой сигнал о готовности тратить может стать частью сдерживания.

Ранее известный украинский журналист и публицист Виталии Портников заявил, что если война России против Украины не будет прекращена в ближайшее время, то вооруженный конфликт может распространиться на другие страны.

По словам Портникова, ключевым критическим рубежом является февраль 2026 года. Ведь именно четыре года — это промежуток времени, после которого конфликты, как правило, приобретают более широкие масштабы.

