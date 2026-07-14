Европа готовится к войне с Россией: Финляндия строит бункеры, Польша собирает на учения войска

Из-за угрозы России Европа укрепляет оборону / © ТСН.ua

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Финляндия продолжает развивать одну из крупнейших в мире систем гражданской защиты, а Польша осенью будет принимать совместные военные учения с участием британских и французских военных. Обе инициативы свидетельствуют о том, что страны ЕС и НАТО готовятся к возможным угрозам России.

Об этом пишет Il Messaggero.

Более 5 тысяч бункеров под Хельсинки

Под столицей Финляндии расположена одна из самых масштабных в мире сетей подземных укрытий. По оценкам финских властей, только в Хельсинки насчитывается около 5 500 бункеров, способных одновременно приютить почти миллион человек.

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Укрытия спроектированы так, чтобы выдерживать ракетные удары, взрывы, радиационное загрязнение и другие чрезвычайные ситуации. Крупнейший из бункеров может принять около 11 тысяч человек. Они оснащены автономными генераторами, системами вентиляции, запасами воды и всеми необходимыми для длительного пребывания людей под землей.

В мирное время — бассейны и спортивные комплексы

Особенность финской системы состоит в том, что большинство подземных помещений ежедневно используются как спортивные центры, бассейны, парковки или общественные просторы. В случае угрозы их можно оперативно переоборудовать в полноценные бомбоубежища.

Такой подход позволяет постоянно поддерживать объекты в надлежащем состоянии и регулярно проверять исправность оборудования.

Представитель городского департамента спасения подчеркнул, что строительство укрытий в Финляндии продолжается непрерывно с 1939 года, когда страна начала создавать систему гражданской обороны во время Второй мировой войны.

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Граница с Россией диктует политику безопасности

У Финляндии самая длинная сухопутная граница между Россией и странами НАТО — более 1 300 километров. Именно поэтому подготовка населения к возможным кризисам десятилетиями остается одним из ключевых направлений государственной политики.

После завершения холодной войны многие европейские государства сократили программы гражданской обороны, однако Хельсинки продолжил инвестировать в укрытие и обучение населения. Власти готовятся не только к возможным боевым действиям, но и к масштабным отключениям электроэнергии, перебоям со снабжением и другим кризисным сценариям.

Всего по всей Финляндии насчитывается около 50,5 тысяч укрытий, рассчитанных почти на 4,8 миллиона человек. Закон также обязывает обустраивать защитные помещения во всех новых крупных постройках.

Польша примет обучение войск Британии и Франции

Усиление обороны касается не только гражданской защиты. Осенью Польша станет площадкой для масштабных совместных учений с участием военных Великобритании и Франции.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после состоявшегося 13 июля в Париже саммита Коалиции желающих.

По его словам, обучение должно подготовить страны коалиции к предоставлению реальных гарантий безопасности не только Украине, но и всему региону.

Коалиция, возглавляемая Великобританией и Францией, работает над созданием многонационального контингента, который может быть развернут в Украине после возможного прекращения огня. Польша уже заявила, что не планирует отправлять свои войска непосредственно на украинскую территорию, но готова обеспечить логистическую поддержку и предоставить необходимую инфраструктуру.

Осенние маневры должны проверить, насколько быстро и эффективно европейские силы смогут координировать свои действия в случае возникновения новых вызовов безопасности.

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Европа изменяет подход к собственной безопасности

Полномасштабная война России против Украины вынудила европейские государства пересмотреть подходы к обороне. Если ранее основной упор делался на международных гарантиях безопасности, то сегодня все больше стран инвестируют в защиту гражданского населения, модернизацию войск и совместную подготовку союзников.

Финские бункеры и будущие учения в Польше стали очередными примерами того, как Европа адаптируется к новой реальности, в которой вопрос обороны снова стал одним из главных приоритетов.

Напомним, Польша не будет передавать Украине новые ракеты Patriot. Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что Варшава отказалась от новых поставок ракет.

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