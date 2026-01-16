- Дата публикации
Европа готовится к войне с Россией: как и где тренируются элитные войска НАТО
В глубоких снегах арктических гор Норвегии элитные подразделения Королевской морской пехоты Великобритании готовятся к прямому столкновению с Россией.
Британские военные готовятся к войне в экстремальных условиях: температура опускается ниже -20°C, а завершением тренировки является прыжок в прорубь, где солдат должен воскликнуть свое имя и звание, прежде чем его вытащить.
О происходящем на базе Camp Viking в Норвегии рассказывает Politico.
«Мы больше не в состоянии мира»
База Camp Viking в городке Скельд открылась в 2023 году – уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Этой весной контингент достигнет 1500 человек, а в следующем году вырастет до 2000 года. Британия фактически удваивает свое присутствие в регионе.
Командующий британским коммандосом бригадный генерал Джейми Норман высказался предельно четко:
«Обучение отражают миссии, которые бы войска выполняли, если бы была задействована статья 5 НАТО о коллективной обороне… Мы видим себя на континууме, где на одном конце — война, а на другом — мир. И мы находимся где-нибудь посередине. Мы больше не в состоянии мира».
Фактор Трампа и «Арктический часовой»
Пока солдаты тренируются, политики пробуют удержать внимание США. Президент Дональд Трамп сейчас больше сосредоточен на идее покупки Гренландии, чем на защите восточного фланга НАТО.
Чтобы успокоить Трампа и одновременно защититься от РФ, министерша иностранных дел Британии Иветт Купер и ее норвежский коллега Эспен Барт Эйде предлагают создать миссию НАТО Arctic Sentry (Арктический страж).
Это должна быть военная кооперация по противодействию российским и китайским угрозам в регионе (от шпионских кораблей до «теневого флота» танкеров). Логика проста: безопасность Арктики неразрывно связана с безопасностью Атлантики, и игнорировать это невозможно.
Угроза с Кольского полуострова
Норвежский министр Эйде напомнил, почему этот регион так важен.
«Немного к востоку от нашей границы расположены Кольский полуостров и Мурманск. В этом регионе сосредоточено наибольшее скопление ядерного оружия в мире… Если возникнет кризис, эта зона мгновенно станет центром тяжести», - подчеркнул он.
Именно поэтому союзники спешат нарастить мышцы в Арктике, готовясь к быстрому опрокидыванию подкреплений в случае агрессии Кремля.
Напомним, Россия уже ведет гибридную войну против Запада и может перейти к прямому столкновению. Эксперты назвали годы, когда риск начала Третьей мировой войны станет максимальным.