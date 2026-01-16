Европа готовится к войне с Россией: как и где тренируются элитные войска НАТО

Пока Трамп делит Гренландию, Европа готовит «Арктичного часового» против России

Британские военные готовятся к войне в экстремальных условиях: температура опускается ниже -20°C, а завершением тренировки является прыжок в прорубь, где солдат должен воскликнуть свое имя и звание, прежде чем его вытащить.

О происходящем на базе Camp Viking в Норвегии рассказывает Politico.

«Мы больше не в состоянии мира»

База Camp Viking в городке Скельд открылась в 2023 году – уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Этой весной контингент достигнет 1500 человек, а в следующем году вырастет до 2000 года. Британия фактически удваивает свое присутствие в регионе.

Командующий британским коммандосом бригадный генерал Джейми Норман высказался предельно четко:

«Обучение отражают миссии, которые бы войска выполняли, если бы была задействована статья 5 НАТО о коллективной обороне… Мы видим себя на континууме, где на одном конце — война, а на другом — мир. И мы находимся где-нибудь посередине. Мы больше не в состоянии мира».

Фактор Трампа и «Арктический часовой»

Пока солдаты тренируются, политики пробуют удержать внимание США. Президент Дональд Трамп сейчас больше сосредоточен на идее покупки Гренландии, чем на защите восточного фланга НАТО.

Чтобы успокоить Трампа и одновременно защититься от РФ, министерша иностранных дел Британии Иветт Купер и ее норвежский коллега Эспен Барт Эйде предлагают создать миссию НАТО Arctic Sentry (Арктический страж).

Это должна быть военная кооперация по противодействию российским и китайским угрозам в регионе (от шпионских кораблей до «теневого флота» танкеров). Логика проста: безопасность Арктики неразрывно связана с безопасностью Атлантики, и игнорировать это невозможно.

Угроза с Кольского полуострова

Норвежский министр Эйде напомнил, почему этот регион так важен.

«Немного к востоку от нашей границы расположены Кольский полуостров и Мурманск. В этом регионе сосредоточено наибольшее скопление ядерного оружия в мире… Если возникнет кризис, эта зона мгновенно станет центром тяжести», - подчеркнул он.

Именно поэтому союзники спешат нарастить мышцы в Арктике, готовясь к быстрому опрокидыванию подкреплений в случае агрессии Кремля.

Напомним, Россия уже ведет гибридную войну против Запада и может перейти к прямому столкновению. Эксперты назвали годы, когда риск начала Третьей мировой войны станет максимальным.