Европа готовится к возможному выходу США из НАТО: что происходит
Европейские страны активизировали разработку резервного сценария в случае возможного выхода США из НАТО или сокращения их роли в Альянсе.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Инициатива предполагает ужесточение роли европейских государств в командовании, логистике и оборонном планировании. Речь идет о неформальном проекте, который в кулуарах уже называют «европейским НАТО».
План не имеет целью заменить Альянс, однако призван обеспечить его функционирование даже без активного участия США — в частности, сохранить сдерживание России и непрерывность военных операций.
Импульс к активизации этих обсуждений усилился после заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно подвергал сомнению роль НАТО и угрожал пересмотреть участие Вашингтона.
Ключевым фактором стало изменение позиции Германии. Берлин, ранее выступавший против идеи стратегической автономии Европы, теперь поддерживает усиление собственной оборонной роли из-за сомнений в надежности США как союзника.
Европейские страны уже обсуждают практические вопросы: кто будет отвечать за противовоздушную оборону, логистику, разведку и управление войсками в случае уменьшения роли США.
В то же время признается, что полностью заменить американские ресурсы — в частности, ядерное сдерживание, разведку и спутниковые системы — Европа пока не способна.
Несмотря на это, европейские государства все более активно берут на себя ключевые функции в рамках НАТО и наращивают оборонные способности.
Напряжение вокруг НАТО – последние заявления
Президент США Дональд Трамп ранее подверг резкой критике НАТО, подвергнув сомнению роль Альянса.
«Нам нужно переосмыслить НАТО. Они не были с нами. И не будут с нами», - заявил он.
Такие слова усилили дискуссию в Европе по поводу будущего трансатлантического партнерства.
Разногласия с союзниками
Трамп также оказывает давление на союзников, требуя более активного участия в военных операциях, в том числе на Ближнем Востоке.
Однако ряд стран, включая Испанию, отказались поддерживать такие инициативы.
«НАТО не будет участвовать в этой войне», — заявили в Мадриде, подчеркнув отсутствие консультаций с союзниками.