Европа готовится к возможному выходу США из НАТО: что происходит

Европа разрабатывает план НАТО без США / © ТСН.ua

Европейские страны активизировали разработку резервного сценария в случае возможного выхода США из НАТО или сокращения их роли в Альянсе.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Инициатива предполагает ужесточение роли европейских государств в командовании, логистике и оборонном планировании. Речь идет о неформальном проекте, который в кулуарах уже называют «европейским НАТО».

План не имеет целью заменить Альянс, однако призван обеспечить его функционирование даже без активного участия США — в частности, сохранить сдерживание России и непрерывность военных операций.

Импульс к активизации этих обсуждений усилился после заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно подвергал сомнению роль НАТО и угрожал пересмотреть участие Вашингтона.

Ключевым фактором стало изменение позиции Германии. Берлин, ранее выступавший против идеи стратегической автономии Европы, теперь поддерживает усиление собственной оборонной роли из-за сомнений в надежности США как союзника.

Европейские страны уже обсуждают практические вопросы: кто будет отвечать за противовоздушную оборону, логистику, разведку и управление войсками в случае уменьшения роли США.

В то же время признается, что полностью заменить американские ресурсы — в частности, ядерное сдерживание, разведку и спутниковые системы — Европа пока не способна.

Несмотря на это, европейские государства все более активно берут на себя ключевые функции в рамках НАТО и наращивают оборонные способности.

Напряжение вокруг НАТО – последние заявления

Президент США Дональд Трамп ранее подверг резкой критике НАТО, подвергнув сомнению роль Альянса.

«Нам нужно переосмыслить НАТО. Они не были с нами. И не будут с нами», - заявил он.

Такие слова усилили дискуссию в Европе по поводу будущего трансатлантического партнерства.

Разногласия с союзниками

Трамп также оказывает давление на союзников, требуя более активного участия в военных операциях, в том числе на Ближнем Востоке.

Однако ряд стран, включая Испанию, отказались поддерживать такие инициативы.

«НАТО не будет участвовать в этой войне», — заявили в Мадриде, подчеркнув отсутствие консультаций с союзниками.