Европа готовится к ядерной войне?: Франция и Польша готовят исторический шаг - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных ядерных учений в рамках усиления европейской системы сдерживания. Стороны рассматривают обмен информацией и совместные тренировки как часть сотрудничества в области безопасности.

Об этом говорится в материале Politico.

Франция является единственным ядерным государством Европейского Союза. Ранее Макрон объявил о «новом этапе французского сдерживания», предусматривающем более широкое привлечение европейских союзников, в том числе через участие в ядерных учениях.

К этой инициативе присоединились несколько стран Европы, среди которых Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Греция. Польша также выразила интерес к усилению европейского сдерживания на фоне угроз со стороны России.

«Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству», — заявил Туск, отметив важность развития оборонных возможностей Европы.

В то же время, Франция настаивает, что окончательный контроль над использованием ядерного оружия будет оставаться за Парижем. Обсуждается также возможность размещения французских самолетов, оснащенных ядерным оружием в странах-партнерах.

Туск отметил, что не хотел видеть такие самолеты над Польшей, но признал необходимость усиления сдерживания.

Кроме ядерного сотрудничества, Франция и Польша договорились углубить взаимодействие в оборонной сфере, в частности, в военном планировании и космических технологиях. Речь идет, среди прочего, о запланированной закупке Польшей французского военного телекоммуникационного спутника.

Также стороны работают над подготовкой двустороннего плана оборонного сотрудничества на 2026-2028 годы.

Весной этого года Макрон объявил о первом с 1992 года расширении ядерного арсенала страны. Решение обусловлено необходимостью сохранить разрушительную силу сдерживания в условиях нестабильного мира. Президент приказал увеличить количество боеголовок, однако заявил, что точные цифры и данные об арсенале отныне будут засекречены во избежание спекуляций.