Европа готовится воевать с Россией без США: что происходит на восточном фланге НАТО – Politico

Финляндия, граница с Россией / © Associated Press

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Страны восточного фланга НАТО готовятся к возможному нападению России на Альянс и все меньше полагаются на то, что США смогут сразу прийти на помощь.

Об этом пишет Politico, журналисты которого посетили три уязвимых участка восточной границы Европы: лесистая граница Финляндии с Россией, польскую линию обороны у Калининграда и Беларуси, а также литовский участок у Сувальского коридора.

По данным издания, Европа спешно укрепляет свою восточную границу из-за угрозы со стороны Москвы. Страны, расположенные ближе всего к России, строят оборонительные сооружения, расширяют резервы, закупают танки, дроны и другую технику.

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Одним из главных факторов стала неопределенность по отношению к позиции США. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон неоднократно подвергал сомнению старые гарантии безопасности, в частности роль США в НАТО и готовность действовать по статье 5 Альянса.

Финляндия готовится к первому удару самостоятельно

Финляндия, имеющая длинную границу с Россией, не была удивлена полномасштабным вторжением РФ в Украину. В Хельсинки десятилетиями исходили из того, что Россия однажды может снова представлять прямую угрозу.

Финляндия сохранила военную повинность, большие резервы и систему "тотальной обороны", которая предполагает готовность не только армии, но и всего общества.

Финский депутат Юкка Копра заявил, что страна рада быть в НАТО, но понимает: первый удар в случае нападения придется выдерживать самостоятельно еще до того, как будет активирована статья 5.

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Финляндия может мобилизовать около 870 тысяч резервистов с населением в 5,6 миллиона человек. Ожидается, что к 2031 году количество резервистов может возрасти до одного миллиона.

Страна тратит на оборону почти 3% ВВП и планирует увеличить этот показатель до 5% к 2035 году. Также Финляндия ожидает американских истребителей F-35.

Леса, снег и артиллерия как преимущество Финляндии

Одним из главных преимуществ Финляндии остается его местность. Потенциальной армии вторжение пришлось бы продвигаться по густым лесам, болотам, снегу, низким температурам и ограниченной дорожной сети.

Финские военные считают, что само знание местности может дать им преимущество русской армии.

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В мае в Финляндии провели многонациональные учения, в ходе которых союзники с НАТО учили действовать в условиях северных лесов, озер и болот. В них принимали участие, в частности, военные из Франции, Великобритании и США.

В ходе учений выяснилось, что бронетехника и коммерческие дроны не всегда эффективны в финских лесах. Из-за густой растительности без тепловизоров трудно обнаружить солдат.

Финляндия также вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, как и Польша и страны Балтии. В Хельсинки объясняют это тем, что Россия не присоединялась к этому соглашению и использует такие мины в войне против Украины.

Ядерный вопрос стал новым вызовом

Несмотря на высокую готовность к обычной обороне, для Финляндии новым вызовом стало ядерное сдерживание. После вступления в НАТО, страна начала участвовать в работе Группы ядерного планирования Альянса и пересматривать свое законодательство.

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В июне финские законодатели отменили ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны. Это решение стало частью адаптации Финляндии к оборонному планированию НАТО.

В то же время, в Хельсинки признают: даже если страна способна защищать свою территорию без американских сухопутных войск, она не может заменить ядерный зонтик США.

Именно поэтому Финляндия ведет переговоры с Францией по поводу идеи президента Эммануэля Макрона расширить роль французского ядерного потенциала для европейской безопасности.

Польша строит "Восточный щит"

Если Финляндия делает ставку на мобилизацию и полную оборону, Польша создает масштабную систему укреплений на границе с Беларусью и Калининградом.

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Проект получил название "Восточный щит". Он должен охватить около 800 км границы и включать противотанковые заграждения, траншеи, бункеры, дроны, тепловизионные камеры, минные поля, датчики и воинские части поблизости.

Польское правительство оценивает стоимость проекта примерно в 10 млрд евро. Его цель – замедлить возможное российское вторжение и выиграть время для ответа НАТО.

Варшава планирует потратить на оборону 4,8% ВВП в текущем году. Польская армия стала одной из крупнейших в НАТО после армий США и Турции.

После начала полномасштабного вторжения РФ Польша передала Украине более 300 танков из своих запасов, а затем начала масштабно обновлять арсенал - закупая технику в США и Южной Корее.

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Не все укрепления готовы

Несмотря на масштабные планы, Politico отмечает, что на некоторых участках польской границы Восточный щит пока выглядит скорее как намерение, чем как завершенная система обороны.

После демонстрационного визита премьера Дональда Туска в одно из пограничных деревень активность строителей и военных там, по словам местных жителей, резко снизилась.

В некоторых районах противотанковые заграждения уже установлены, но большие участки границы до сих пор не имеют видимых укреплений. Часть материалов хранится на складах.

Польские чиновники утверждают, что инженерные войска могут развернуть укрепление вдоль границы за 7-14 дней. Однако военные логисты сомневаются, что все элементы можно установить столь быстро.

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Сувальский коридор - "ахиллесова пята" НАТО

Особое внимание уделяется Сувальскому коридору — узкому участку территории между Польшей и Литвой, отделяющей российский Калининград от Беларуси.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес называл этот район "ахиллесовой пятой НАТО". В случае атаки Россия могла бы попытаться перекрыть коридор по обе стороны и отрезать страны Балтии от остального Альянса.

Поэтому Польша и Литва усиливают оборону этого направления.

Европа переходит к новой логике безопасности

Наращивание польской обороны является частью более широкой системы сдерживания на восточном фланге НАТО от Финляндии до Румынии.

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Альянс планирует создавать большие запасы оружия, боеприпасов и техники в приграничных государствах, а также развивать автоматизированные зоны с датчиками и роботизированными системами, которые помогут остановить российские силы на раннем этапе атаки.

По оценке Politico Европа входит в новую фазу оборонной политики. Страны восточного фланга больше не воспринимают войну с Россией как далёкую теоретическую угрозу.

Они готовятся к сценарию, при котором первые часы или дни потенциального конфликта придется выдерживать собственными силами, даже если в дальнейшем НАТО и США присоединятся к обороне.

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