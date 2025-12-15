Европа и США согласовали план мира для Украины — о чем говорится в заявлении лидеров

Лидеры Европы заявили о поддержке Украины / © ТСН.ua

Двенадцать лидеров Европейского Союза и европейских государств обнародовали совместное заявление по итогам двухдневных переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами.

Документ был опубликован на официальном сайте Европейского совета.

Лидеры заявили, что безопасность, суверенитет и благосостояние Украины являются неотъемлемой составляющей более широкой евроатлантической безопасности.

«Украина и ее народ заслуживают богатое, независимое и суверенное будущее без страха перед будущей российской агрессией», — отмечается в документе.

США и европейские страны обязались вместе обеспечить надежные гарантии безопасности и экономическую поддержку восстановления Украины в рамках соглашения о завершении войны.

О чем договорились лидеры Европы

«Оказание устойчивой и существенной поддержки Украине для развития ее Вооруженных сил, которые должны оставаться на мирном уровне в 800 тысяч военнослужащих, чтобы сдерживать конфликты и защищать территорию Украины».

Многонациональная сила Ukraine под руководством Европы

Также подтверждено создание так называемой «многонациональной силы Ukraine» под руководством Европы, сформированной из вкладов государств, готовых присоединиться в рамках Коалиции решительных и при поддержке США.

Эта сила, по заявлению лидеров, будет помогать восстановлению ВСУ, защиты украинского неба и безопасности на море, включая возможные операции внутри Украины.

Механизм мониторинга прекращения огня под руководством США

«Механизм мониторинга и верификации прекращения огня с международным участием обеспечит раннее предупреждение о любой предстоящей атаке, фиксации и реагировании на нарушения», — говорится в документе.

Юридически обязывающие гарантии безопасности

Лидеры также заявили о готовности предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности.

«В случае предстоящего вооруженного нападения стороны обязуются принять меры по восстановлению мира и безопасности, включая применение вооруженной силы, разведывательной и логистической помощи, экономических и дипломатических действий».

Инвестиции в восстановление Украины

«Мы будем инвестировать в будущее процветание Украины, включая масштабные ресурсы для восстановления и реконструкции, взаимовыгодные торговые соглашения, а также с учетом необходимости компенсации убытков со стороны России», — говорится в документе.

При этом лидеры подчеркнули, что «суверенные российские активы в Европейском Союзе были заморожены».

Политическая поддержка Украины

«Мы решительно поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз», — говорится в заявлении.

Лидеры также заверили в полной поддержке президента Владимира Зеленского.

«Мы поддержим любые решения, которые он в конце концов примет по конкретным украинским вопросам», — заявили евролидеры.

В то же время в документе подчеркивается: «Международные границы не могут быть изменены силой. Решения относительно территорий принадлежат народу Украины после того, как будут эффективно обеспечены надежные гарантии безопасности».

Лидеры подчеркнули, что «ничего не считается согласованным, пока не согласовано все», и любое соглашение должно защищать долгосрочную безопасность и единство ЕС и НАТО.

Обращение в Россию

«Теперь именно Россия должна продемонстрировать готовность работать над постоянным миром, согласившись на мирный план президента Трампа и прекращение огня», — заявили в Евросоюзе.

Лидеры договорились и дальше усиливать давление на Москву, чтобы побуждать ее к реальным переговорам.

«Мы подтверждаем нашу твердую поддержку президента Зеленского и народа Украины в борьбе против незаконного вторжения России и в достижении справедливого и продолжительного мира», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты и европейские страны обязались совместно работать над созданием надежных гарантий безопасности и запуском механизмов экономического восстановления Украины после завершения войны.

Также лидеры европейских стран приветствовали значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и стабильного мира в Украине. Они также положительно оценили тесное сотрудничество между командами президента Владимира Зеленского и президента Трампа, а также европейскими командами в последние дни и недели.

«Мы договорились работать вместе с президентом Трампом и президентом Зеленским для достижения длительного мира, который сохраняет суверенитет Украины и безопасность Европы», — говорится в заявлении.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждение войны в Украине с европейскими лидерами прошло успешно. По его мнению, «все идет хорошо».