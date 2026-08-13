Европа ищет канал для диалога с Россией: какую страну просят о помощи

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Представители стран Европы обращаются к Бразилии с просьбой помочь во взаимодействии с Россией.

Об этом заявил специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает Тodapalavra.

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По его словам, Бразилия сохраняет дипломатические каналы как с западными странами, так и с Россией, что делает ее одним из немногих возможных посредников в диалоге.

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Аморим рассказал об этом 12 августа во время слушаний в Комиссии по иностранным делам и национальной обороне Палаты депутатов Бразилии.

«Я лично получал такие обращения, в других случаях — президент или другие чиновники. Я могу говорить о том, что знаю: послы и министры стран Западной Европы просят нас о взаимодействии с Россией», — сказал он.

По словам советника президента Бразилии, представители европейских стран объясняют такие обращения тем, что Бразилия остается одним из немногих государств, имеющих возможность общаться как с Западом, так и с Россией.

«Они говорят, что Бразилия — одна из немногих стран, которая имеет взаимодействие и с Западом, и с Россией», — заявил Аморим.

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Бразилия выступает за многополярный мир

Аморим также объяснил, что Бразилия придерживается политики, которую он назвал нейтральной, и выступает за многополярный мировой порядок.

«Бразилия имеет позицию нейтралитета», — сказал советник.

По его словам, страна поддерживает расширение международного сотрудничества, однако выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела государств.

Аморим подчеркнул, что Бразилия стремится сохранять собственный суверенитет и одновременно оставаться открытой для совместного поиска решений.

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Именно эту позицию он назвал одной из причин, почему в Бразилию обращаются представители европейских стран по коммуникации с Москвой.

В то же время Аморим не уточнил, какие именно европейские страны обращались в Бразилию и о каком конкретно формате посредничества или переговоров с Россией идет речь.

Напомним, американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовят визит в Москву, чтобы передать президенту РФ Владимиру Путину ультиматум от Дональда Трампа.

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