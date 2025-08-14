Европа ищет место для встреч Трампа, Зеленского и Путина: подробности

Путин, Трамп, Зеленский. / © ТСН.ua

Реклама

Европейские союзники активно рассматривают несколько стран для возможных переговоров президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили Sky News источники в дипломатических кругах ЕС.

Собеседники издания сообщают, что вторая трехсторонняя встреча будет зависеть от завтрашнего саммита Трампа и Путина на Аляске. Впрочем, союзники единогласны по поводу того, что она должна состояться в Европе.

Реклама

Sky News пишет, если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что в субботу днем представители ЕС и США проведут совещание по поводу следующей встречи между всеми тремя лидерами.

Заметим, что Владимир Зеленский ранее предлагал Рим как место встречи. Франция, Финляндия, Испания и Германия считают, что необходимо более нейтральное место. К примеру, провести переговоры в Женеве было бы гораздо легче. Кроме того, Анкара неоднократно предлагала стать площадкой для трехсторонних переговоров Зеленского, Трампа и Путина.

К слову, вчера Трамп пообещал позвонить по телефону Зеленскому и европейским лидерам, чтобы проинформировать их о результатах встречи с Путиным. По его словам, если переговоры с "фюрером" пройдут "хорошо", то он хотел бы провести еще одну встречу - в частности, с Зеленским.

Между тем, источник Reuters сообщали, что места проведения этой встречи обсуждались Трампом, Зеленским и европейскими лидерами во время их сегодняшнего разговора. В частности, речь шла о городах Европы и Ближнего Востока.

Реклама

Напомним, 13 августа Трамп во время разговора с европейскими лидерами назвал главную цель встречи с Путиным на Аляске . Глава Белого дома заявил, что не намерен обсуждать какой-либо обмен землями, но он встретится с Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Также президент США заявлял, что во время переговоров будет стремиться вернуть Украине некоторые ключевые регионы. Впрочем, американский лидер не уточнил, какие именно территории считают приоритетными.