Европа ищет способ конфисковать российские средства: какие условия предлагают

Франция, Германия и Великобритания ведут переговоры по использованию этих средств для предоставления Киеву гарантий безопасности.

Европейские страны рассматривают возможность ареста более 200 миллиардов евро замороженных российских активов в случае нарушения Москвой условий потенциального соглашения о прекращении огня в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

По словам источников, французские чиновники предложили европейским столицам арестовать российские активы, если Кремль не сдержит мирное соглашение. Ранее Берлин, Париж и Брюссель блокировали этот процесс, опасаясь юридических последствий и рисков для стабильности евро.

Переговоры набрали обороты после решения президента США Дональда Трампа начать прямые переговоры с Москвой о прекращении войны. Украина, Польша и страны Балтии давно настаивают на конфискации российских активов, но европейские лидеры пока не пришли к единой позиции.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Наибольшая часть – 190 миллиардов евро – хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Остальные активы расположены во Франции, Великобритании, Швейцарии, Японии и США.

Пока процентные доходы от этих активов используются для покрытия 50-миллиардного кредита для Украины, но сами средства остаются неприкосновенными.

Европейские страны активно обсуждают возможные варианты прекращения огня в Украине, особенно после того, как Франция предложила месячное перемирие.

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