Франция и Испания пока не теряют туристов / © Associated Press

Реклама

Аномальная жара вынуждает все больше туристов просматривать установившиеся маршруты и отказываться от традиционного отдыха на Средиземноморье.

Об этом пишет National Geographic.

Согласно исследованию Европейской туристической комиссии, 81% европейцев корректируют туристические привычки из-за изменения климата, а 15% активно ищут более холодные направления. Финляндия, Норвегия, Польша и Исландия фиксируют двузначный рост туристов. Большие туроператоры также сообщают о растущем спросе на Скандинавию.

Реклама

Британская ассоциация ABTA скептически относится к тому, что жара способна изменить предпочтения туристов в краткосрочной перспективе: «В целом люди продолжают путешествовать так же, как всегда».

Температура может подняться примерно на 11 °C выше климатической нормы / © Associated Press

Жара в Европе — что известно

В Испании в мае 2026 года зафиксировали самое высокое с 2015 года количество смертей, связанных с жарой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По оценкам испанской системы ежедневного мониторинга смертности (MoMo), в мае была зарегистрирована 101 смерть, связываемая с высокими температурами. Это в 3,6 раза превышает средний показатель для мая за последнее десятилетие.

Реклама

Больше всего от жары пострадали регионы, где в конце весны фиксировали аномально высокие температуры. В частности, в Мадриде в конце мая наблюдались волны жары, усиливающие нагрузку на систему здравоохранения.

В конце мая во Франции в результате очень высокой температуры воздуха умерло не менее семи человек. Дети теряли сознание в школах. Фиксировали исторические температурные рекорды и в Великобритании.

По данным Британской метеорологической службы и прогнозных моделей, над регионом формируется стойкий антициклон. Именно он блокирует прохладные воздушные массы и способствует накоплению тепла.

Новости партнеров