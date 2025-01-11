Европа "морально не готова к сопротивлению": Жорин прокомментировал подготовку Германии к войне

По мнению военного, годы навязывания гипертрофированной толерантности и демилитаризация сделали европейцев неприспособленными к войне.

Европа должна готовиться к войне с РФ. Но главная задача этой подготовки – максимальная помощь Украине.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Это пока единственный вариант не пустить РФ дальше", – подчеркнул Жорин.

Военный отметил, что осознание Европой реальной ситуации и имперских планов России уже можно считать большим успехом, но состояние общества и уровень готовности к войне пока "достаточно грустный".

"Через годы навязывания гипертрофированной толерантности и демилитаризации большинство населения там даже морально не готово к какому-либо сопротивлению. А характер в этом случае – главное. Поэтому в первую очередь для Европы важно консолидировать усилия по помощи украинцам в войне", – добавил он.

По мнению Максима Жорина, Западу обязательно нужно адаптировать свои войска под современные реалии и улучшить мобилизационное состояние населения.

"Уверен, что это более надежные варианты в отличие от, например, надежды на НАТО", — резюмировал военный.

Напомним, в Германии планируется создать шесть новых полков территориальной обороны для защиты критически важных объектов. В составе этой дивизии ТРО будут служить как резервисты, так и военные бундесвера.

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