Европа может не успеть: появился тревожный отчет о вероятном нападении РФ

Солдаты НАТО / © Associated Press

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Европейские спецслужбы предупреждают о возможном усилении действий России против НАТО. Однако страны вряд ли успеют подготовиться к вероятным атакам.

Об этом говорится в первом ежегодном докладе о готовности в сфере обороны ЕС, пишет Reuters.

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«Для достижения готовности к обороне к 2030 году в условиях сложной и ухудшающейся ситуации в сфере безопасности, а также исходящей от российской агрессии угрозы необходимо действовать более решительно и значительно быстрее, чем сейчас», — говорится в документе.

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В докладе отмечается прогресс в затратах, наращивании потенциала и промышленной готовности, «которому способствовало углубление партнерских связей, в частности, с Украиной».

«Однако текущая динамика и рост инвестиций пока не трансформируются в силы, обладающие достаточной мобильностью, устойчивостью и оперативной совместимостью. В то же время сохраняются критические пробелы в оборонном потенциале. Достигнутые на данный момент результаты, пусть и беспрецедентные, пока недостаточны», — подчеркивают в ЕС.

Вероятное нападение РФ на Европу — что известно

Глава латвийской Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс заявил, что его ведомство пока не видит признаков неизбежной атаки России. В то же время он признал сигналы о подготовке Москвы к более решительным действиям в Европе и подчеркнул, что пока неясно, речь идет о конкретных планах или попытке распространить страх и неопределенность.

Аналогичную позицию высказывают и в Эстонии. Глава МИД страны Йонатан Всевиов призвал не поддаваться панике из-за сообщений в соцсетях. По его словам, в случае появления реальной угрозы власти сообщат о них напрямую.

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Отдельную обеспокоенность европейских спецслужб вызывает активизация российских диверсий. По словам руководителя шведской военной разведки и службы безопасности Томаса Нильссона, в ближайшие месяцы такие операции могут стать более масштабными. Среди целей Москвы он назвал ослабление поддержки Украины, создание разногласий внутри НАТО и запугивание европейского населения.

Руководители спецслужб также обращают внимание на изменение характера диверсий. Если раньше атаки часто имели случайные цели и были направлены прежде всего на создание паники, то теперь все чаще речь идет об объектах, связанных с поддержкой Украины — железнодорожной и другой логистической инфраструктуры, а также оборонной промышленности.

Нильссон отдельно упомянул инцидент с вооруженным беспилотником в аэропорту Лейпцига, который связывают немецкие власти с российской разведкой. По его мнению, атаки, способные повлечь за собой человеческие жертвы или повредить критически важную инфраструктуру, могут стать качественно новым этапом российской кампании в Европе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял парламенту, что польская разведка оценивает возможность ударов российских беспилотников или ракет по территории НАТО. По его словам, Москва может попытаться проверить готовность Альянса, применить статью 5 Вашингтонского договора.

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В то же время сами спецслужбы предостерегают от чрезмерной паники. По их оценкам Россия стремится использовать страх как инструмент давления на европейские общества и заставить их сомневаться в дальнейшей поддержке Украины.

Издание El Mundo отмечало, что Путин готовит атаки еще на три страны Европы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил страны Европы о последствиях нападения на российские территории.

«Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», — добавил Лавров.

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