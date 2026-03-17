Европа может помочь Трампу с Ираном — президент Финляндии назвал условие

ЕС хочет договориться с Трампом / © Associated Press

Европейские лидеры могут предложить президенту США Дональду Трампу соглашение о помощи в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Но в обмен на усиление поддержки Украины.

Такую идею озвучил президент Финляндии Александр Стубб, выступая в аналитическом центре Chatham House в Лондоне, пишет Рolitico.

По его словам, Европа могла бы оказать военную помощь для обеспечения безопасности Ормузского пролива — ключевого маршрута поставки нефти, оказавшегося под угрозой из-за эскалации между Ираном, США и Израилем.

В то же время, отмечает Стубб, Вашингтон должен гарантировать Украине достаточную поддержку для достижения приемлемого мирного соглашения с Россией.

Соглашение с Трампом

«Я думаю, это очень хорошая идея… действительно очень хорошая», — заявил Стубб, добавив, что планирует обсудить ее со своей командой.

В то же время, он признал, что роль Европы в обеспечении безопасности Ормузского пролива пока не определена, а возможности отдельных стран, в частности Финляндии, ограничены.

Стубб также предостерег, что обострение конфликта вокруг Ирана может негативно отразиться на войне в Украине. В частности, рост цен на нефть увеличивает доходы России, а использование США систем ПВО на Ближнем Востоке снижает их доступность для Киева.

Кроме того, существует риск, что Украину могут заставить согласиться на невыгодные условия мира или что переговоры вообще зайдут в тупик — и тогда Европе придется самостоятельно усиливать поддержку Киева.

«Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не сорвутся, как это произошло с переговорами между Ираном и США. Но покажет время», — подытожил президент Финляндии.

