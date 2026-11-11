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Дата публикации
Категория
Мир
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Европа может пойти на огромную уступку России: что обсуждают дипломаты — FT

В Европе заговорили о восстановлении механизмов контроля над вооружениями и предотвращении конфликтов с Россией.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Европейские дипломаты обсуждают уступки РФ

Европейские дипломаты обсуждают уступки РФ

Европейские дипломаты, вовлеченные в мирные переговоры в Абу-Даби, начали понимать критическую необходимость оставаться в контексте этого процесса даже несмотря на скепсис относительно того, удастся ли достичь какого-либо прорыва.

Об этом пишет Financial Times.

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Такой подход европейцев имеет целью не только поддержать Украину в переговорах, но и гарантировать, что более широкий спектр вопросов безопасности всей Европы не будет решаться вне ее участия.

В то же время европейские чиновники начали заявлять о готовности к переговорам по возобновлению инструментов предотвращения конфликтов, которые функционировали еще во время холодной войны.

Журналисты Financial Times пишут, что речь идет, в частности, о возобновлении Договора об открытом небе, который позволял США и СССР осуществлять взаимный мониторинг военной инфраструктуры, а также о договоренностях, которые ограничивают размещение отдельных видов ракетного вооружения.

Европейские дипломаты сомневаются, что сегодняшние переговоры с РФ в Абу-Даби приведут к позитивному прорыву, поэтому считают, что даже несмотря на результаты, они должны иметь свое место за столом переговоров.

По данным FT, администрация Дональда Трампа пытается убедить Россию разрешить прямое участие Европы в мирных переговорах.

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Напомним, в состав российской делегации на переговорах с представителями Украины и США в Абу-Даби вошел руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

В общей сложности переговорную группу РФ формируют 11 человек во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Четверо представителей российской стороны, среди которых и Минаев, ранее не участвовали в переговорах подобного формата.

Возглавляемое Минаевым подразделение ФСБ неоднократно фигурировало в расследованиях по террористической деятельности. В частности, в 2019 году в СБУ назвали Дмитрия Минаева главным координатором и заказчиком покушений на украинских офицеров Максима Шаповала и Александра Хараберюша, которые погибли в 2017 году.

Также ДКРО ФСБ под его руководством организовал неудачное покушение на главу ГУР МОУ Кирилла Буданова в апреле 2019 года, когда взрывчатка под его авто сдетонировала преждевременно, а агентов РФ задержали.

Кроме того, по данным издания The Wall Street Journal, этот департамент курировал задержание граждан США в России с целью их дальнейшего обмена на российского киллера Вадима Красикова.

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