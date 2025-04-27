Кассетные боеприпасы.

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Кассетные боеприпасы, получившие репутацию одного из самых жестоких видов оружия из-за масштабных жертв среди гражданского населения, могут вновь стать необходимостью для Европы.

Об этом предупреждают эксперты британского аналитического центра RUSI, передает Business Insider.

Несмотря на то, что более 100 стран, в том числе большинство европейских, подписали международный запрет на их использование, реалии возможного крупномасштабного вторжения России заставляют пересматривать подходы к вооружению.

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Проблема в том, что европейские армии значительно уступают численности потенциальному противнику. Как и во время Холодной войны, им пришлось бы компенсировать нехватку живой силы ударами авиации. Однако сегодня у России многоуровневая мобильная противовоздушная оборона, которая серьезно усложнит воздушные операции европейских стран без масштабной поддержки США.

По данным RUSI, современные российские системы ПВО обладают большей дальностью, мобильностью и эффективностью, чем любые ранее известные НАТО. А из-за ограниченных возможностей европейских стран в подавлении противовоздушной обороны (SEAD/DEAD) — задача, которую обычно брали на себя США — наземным войскам придется бороться без полноценной авиаподдержки.

Обычная тактика — сначала уничтожить ПВО противника с помощью самолетов с противорадиолокационными ракетами, как это делали Израиль в 1982 году или США в операции Буря в пустыне. Однако без активного участия Америки европейцы остаются почти беззащитными перед российской воздушной сетью.

Дальнобойное оружие, например баллистические ракеты ATACMS, могло бы стать альтернативой авиационным ударам, однако их запасы ограничены, а системы российской ПВО уже научились эффективно перехватывать даже такие цели.

Для сдерживания России Европа вынуждена будет делать ставку на кассетные боеприпасы, которые могут обеспечить массовое поражение войск противника на больших площадях без воздушного доминирования.

Одним из практических решений для европейских стран является возвращение кассетного оружия. В отчете RUSI отмечается, что кассетные боеприпасы гораздо эффективнее для задач по уничтожению вражеской ПВО (DEAD), чем обычные снаряды. Благодаря тому, что один боеприпас несет сразу несколько суббоеприпасов, он может поразить несколько целей одновременно, а более широкая зона поражения компенсирует потери точности из-за вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

Европейские армии также столкнулись с нехваткой артиллерийских орудий и боеприпасов, что делает кассетные боеприпасы еще более важными. Как отмечает RUSI, опыт войны в Украине доказал, что артиллерийские силы, обладающие ограниченными запасами, должны отдавать приоритет использованию кассетных снарядов для максимальной эффективности.

На самом деле, США и некоторые страны Европы уже поставляли Украине кассетные боеприпасы. К примеру, в 2023 году Соединенные Штаты передали Украине 155-мм гаубические снаряды M864, каждый из которых содержит 72 суббоеприпаса. Также были поставлены ракеты ATACMS с зарядом 950 бомб. Это произошло, несмотря на риск того, что около 6% суббоеприпасов могут не сдетонировать и оставаться опасными для гражданских лет.

Возврат кассетных боеприпасов в Европе неизбежно станет политическим вызовом. Однако Литва уже шагнула в этом направлении, выйдя из Конвенции о кассетных боеприпасах в 2024 году.

Эксперты RUSI отмечают, что если другие европейские страны хотят обеспечить свою безопасность без активной военной поддержки США, им также придется пересмотреть свои подходы. В то же время, важно ограничить применение кассетных боеприпасов в четко определенных боевых ситуациях и инвестировать в разработку боеприпасов с сниженным риском неразрыва.

Кроме того, необходимо развивать возможности в сфере дальнобойного оружия и баражирующих боеприпасов для поражения российских систем ПВО без необходимости привлечения пилотируемых самолетов.

Если Европа решит и дальше избегать использования кассетных боеприпасов по гуманитарным соображениям, следует помнить: Россия на практике продолжает их активно применять. Самоограничение со стороны стран обороны не отменит необходимость масштабного разминирования после конфликта, поскольку на территориях боевых действий будет оставаться большое количество неразорванных боеприпасов, которые будут продолжать риск для мирного населения.

Ранее сообщалось, что Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения, что свидетельствует об усовершенствовании террористической тактики противника.