Европа на пороге войны: во Франции обнародовали тревожный отчет

Франция / © Pixabay

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Париж предупреждает об угрозе нового крупного конфликта в Европе, который может начаться раньше, чем прогнозировали ранее.

В обновленном Национальном стратегическом обзоре Франции четко указывается на серьезную опасность со стороны России и ее союзников.

Документ подчеркивает, что в ближайшие годы, до 2030 года, главной угрозой для Франции и всей Европы является риск открытой войны на европейском континенте. Россия, которая ведет агрессивную войну против Украины, одновременно активизирует враждебные действия против Франции и ее партнеров за пределами прямого военного конфликта. Это проявляется в ядерных угрозах, кибератаках, информационных кампаниях, диверсиях, шпионаже, произвольных задержаниях граждан, нарушении воздушного пространства и вмешательстве в выборы.

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Авторы обзора отмечают, что Москва стремится ослабить и разъединить Европу, разорвать трансатлантические связи и подчинить соседние страны, в частности государства, граничащие с Францией. Цели России остаются максималистскими и идеологическими, а методы — бесконтрольными и жестокими, как в Украине, так и в других регионах, в частности в Беларуси, Западных Балканах и Молдове. Такое поведение создает беспрецедентную и длительную угрозу интересам Франции и Европейского Союза.

Москва сама называет Европу своим врагом, обостряя прямые и открытые угрозы, заявляя, что находится в состоянии «квазиконфликта» с европейскими странами. Кроме того, Россия усиливает свое влияние в мире, в частности в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии, что свидетельствует об обострении глобальной стратегической конкуренции.

В этом контексте Кремль укрепляет свои союзы с Китаем, Ираном и Северной Кореей, пытаясь закрепить свою империалистскую позицию и поставить под сомнение международный порядок и систему безопасности.

Обзор отмечает, что Россия активно перевооружается, планируя к 2030 году увеличить численность армии на 300 тысяч солдат, добавить 3 тысячи танков и 300 боевых самолетов. Военные расходы Кремля составляют почти 40% государственного бюджета.

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Отвечая на эти вызовы, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о беспрецедентном увеличении военного бюджета страны — до 64 миллиардов евро уже в 2027 году. Главная цель — до 2030 года обеспечить материальную и моральную готовность Франции сдерживать любую потенциальную войну высокой интенсивности на европейском континенте и, при необходимости, победить в ней.

Таким образом, Франция готовится к новой эре глобальных вызовов и конфликтов, сохраняя фокус на безопасности и стабильности в Европе и мире.

Напомним, ранее издание The Guardian писало о том, когда может произойти Третья мировая война и будет ли она ядерной.