Европа нам поможет: почти 50 европейских лидеров заверили Зеленского в поддержке, но есть нюанс

В четверг, 5 октября, на саммите Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада собралось около 50 лидеров европейских стран, чтобы подчеркнуть, что они поддерживают Украину в то время, когда решимость Запада выглядит несколько ослабленной. На этом неформальном собрании присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Associated Press.

О чем говорил Зеленский

Президент Зеленский заявил, что кроме сохранения единства по поддержке Украины, не менее важна дополнительная военная помощь, чтобы пережить следующую зиму под российскими атаками.

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По его словам, "Европа должна быть сильной", несмотря на то, что происходит в других местах по всему миру.

Зеленский призвал предоставить больше систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов, ракет большой дальности и беспилотников.

Он сказал, что победа или поражение в Украине определит судьбу Европы.

Почему важна поддержка Европы

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Поддержка со стороны Европы стала еще более важной после того, как Конгресс США поспешно направил президенту Джо Байдену законодательство на выходных, сохранившее финансирование федерального правительства, но прекратившее миллиардное финансирование военных усилий Украины, которые решительно поддерживал Белый дом.

Во вторник Байден призвал другие мировые государства координировать действия в отношении Украины в преднамеренной демонстрации поддержки США в то время, когда будущее ее помощи ставит под сомнение важная фракция республиканцев, желающих прекратить поступление денег Киеву.

Что говорили европейские лидеры

Большинство европейских лидеров твердо стоят за Украину.

В частности, хозяин саммита и исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес предложил Зеленскому новый пакет зенитных и противопилотных систем и обучение украинских военных их использованию.

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Лидеры ЕС также уверяют, что проблемы в США можно решить. "Я очень уверена в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляqен, добавив, что для решения возникших проблем в Конгрессе нужно только время.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что даже если бы ЕС пообещал продолжать свою поддержку Киеву, он никогда не мог бы заменить вклад Вашингтона, если средства там иссякнут.

"Каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать способы, чтобы США снова взялись за этот вопрос и продолжали поддерживать Украину. Конечно? мы можем сделать больше. Но США – это нечто незаменимое для поддержки Украины”, – сказал Боррель.

Саммит Европейского политического сообщества является неформальным собранием, поэтому официальные решения здесь не принимаются. Однако лидеры хотят использовать этот формат, чтобы способствовать лучшим отношениям.

Напомним, в субботу, 30 сентября, Палата представителей США проголосовала за проект о временных расходах федерального правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Без дополнительного финансирования США будут вынуждены задержать или сократить поставки в Украину систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и техники для прорыва оборонных конструкций.

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