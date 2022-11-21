Европа наращивает закупку российской нефти перед вступлением в силу эмбарго

Европейские трейдеры спешат наполнить резервуары российской нефтью до вступления в силу запрета Евросоюза, поскольку альтернативные источники все еще остаются ограниченными.

Об этом пишет Reuters.

Старший рыночный аналитик энергетической аналитической компании Vortexa Памела Мангер напомнил, что запрет на российскую сырую нефть вступит в силу в декабре.

Согласно данным Refinitiv, при наличии нескольких непосредственных экономически эффективных альтернатив дизельному топливу поставки из России составили 44% общего импорта топлива в Европе в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала более чем с 50% после вторжения Москвы в Украину, Россия все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континент.

"ЕС должен будет обеспечить себя достаточным объемом дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, теперь будут поставлять топливо из США, Ближнего Востока и Индии», – заявил аналитик рынка нефтепродуктов и продуктов Юджин Линделл.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Большой семерки (G7) намерены объявить максимальную цену на российскую сырую нефть в следующую среду, 23 ноября.

Ранее решение о потолке цен на российскую нефть раньше было отложено, ведь США опасались непредсказуемой реакции на финансовых рынках.

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