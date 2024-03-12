Европа не готова к климатическим экстремальным явлениям, с которыми сталкивается: оценка рисков

Европейское агентство по окружающей среде заявило, что Европа сталкивается с растущими климатическими рисками и не готова к ним.

Об этом пишет AP.

Агентство заявило, что Европа подвержена более частым и более разрушительным погодным экстремальным явлениям – в частности увеличение количества лесных пожаров, засухи, более необычный режим осадков и наводнения – и она должна немедленно решить эти проблемы, чтобы защитить свою энергетическую, продовольственную безопасность, воду и здоровье.

Эти климатические риски "растут быстрее, чем готовность нашего общества к ним", — отметила в своем заявлении исполнительный директор агентства Лина Иля-Мононен.

В отчете определены 36 основных климатических рисков для континента, таких как угрозы экосистемам, экономике, здравоохранению и продовольственным системам, и выявлено, что более половины из них требуют более активных действий уже сейчас. Восемь из них классифицированы как требующие неотложного внимания – например, сохранение экосистем, защита людей от жары, защита людей и инфраструктуры от наводнений и лесных пожаров, а также обеспечение фондов для оказания помощи в случае стихийных бедствий.

В отчете говорится, что Европа является самым быстро нагреваемым континентом и с 1980-х годов нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы. Жара связана с более интенсивными дождями и наводнениями, и в докладе прогнозируется уменьшение количества осадков и более сильные засухи на юге Европы.

Без срочных и решительных действий многие определенные в отчете климатические риски могут стать катастрофическими. Чтобы уменьшить климатические риски и улучшить адаптацию к потеплению, в отчете рекомендуется, чтобы ЕС и его государства-члены сотрудничали с региональными и местными органами власти.

По словам Манон Дюфур, директора климатического аналитического центра E3G в Брюсселе, этот доклад является "огромным тревожным звонком" для континента и может иметь последствия для климатической политики как на европейском, так и на национальном уровнях.

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На европейском уровне, по словам Дюфур, отчет может "разозлить глаза" европейским лидерам, которые сейчас наиболее сосредоточены на вопросах безопасности, поскольку климат может влиять на экономическую и энергетическую безопасность.

На национальном уровне, по словам Дюфур, отчет должен вдохновить министров финансов, в частности, "сделать экономическую и социальную устойчивость ключевым приоритетом". Она обратила внимание на вывод отчета о том, что экономические потери от жары и наводнений могут достичь 1 триллиона евро в год до конца столетия.

"Очевидно, что в наших интересах адаптироваться к меняющимся рискам, которых мы больше не можем избежать, в частности, готовность к большим экстремальным ситуациям и неожиданностям, и не допустить дальнейшего выхода рисков из-под контроля путем сокращения выбросов парниковых газов", — сказал Маартен ван Аалст, генеральный директор Королевского метеорологического института Нидерландов.

Свен Хармелинг, руководитель отдела климата Европейской сети климатических действий, сказал, что Европа "может сделать больше, даже до 2030 года", чтобы сократить выбросы от сжигания угля, нефти и газа, а также увеличить инвестиции в адаптацию к изменению климата, в частности, путем сохранение экосистем, таких как водно-болотные угодья и леса, которые могут как поглощать углерод, так и действовать как природные барьеры для защиты от экстремальных погодных условий.

Он призвал, что любые усилия, направленные на уменьшение влияния потепления, должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечить социальные и экономические выгоды для всех.

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Сильвия Пасторелли, климатическая активистка Greenpeace EU, согласилась с ним, добавив, что блок должен сосредоточить любые программы повышения устойчивости, такие как модернизация домов, чтобы помочь с отоплением зимой и охлаждением летом, на наиболее уязвимых общинах. "Справедливость в реагировании на изменение климата чрезвычайно важна", — сказала Пасторелли.

В отчете говорится, что ЕС и его страны-члены достигли "значительного прогресса" в понимании своих климатических рисков и подготовке к ним.

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К примеру, Европа "добилась значительных успехов в борьбе с прибрежными наводнениями", по словам Джули Беркманс, эксперта по климатическим рискам. По ее словам, на континенте не было катастрофических штормовых наводнений в течение 60 лет, и определенный прогресс также был достигнут в управлении рисками для здоровья, связанными с жарой и крупными речными наводнениями.

Но во всех этих областях необходимо принимать больше мер, "поскольку риски стремительно растут", — сказала она. В качестве примера Беркманс отметила, что тепловой стресс для населения на критическом уровне. По ее словам, одно из решений состоит в том, что страны и города могут улучшить свое пространственное планирование, чтобы быть более приспособленными к будущим рискам для здоровья, связанным с жарой.

12 марта Европейская комиссия представит свой план действий в ответ на отчет.

Спикер Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что отчет "содержит очень четкое предупреждение и очень четкий призыв к действиям по поводу предстоящего".

Напомним, февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Он побил температурные рекорды.

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