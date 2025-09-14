Президент США Дональд Трамп / © скрин с видео

Европейские дипломаты считают тревожным сигналом отказ президента США Дональда Трампа публично привлечь Москву к ответственности за инцидент с вторжением российских дронов в страну НАТО, а также отсутствие участия США в его отражении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Как отмечает агентство, в странах НАТО уже ставят под сомнение обязательства Трампа по их обороне в случае реального нападения со стороны России.

Сдержанный ответ Трампа широко расценили как еще один пример его лозунга «Америка превыше всего» и призыва к тому, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность и расходы на помощь Украине в защите от России.

Но некоторые аналитики заявили, что Трамп также может опасаться настраивать против себя президента России Владимира Путина, который, по их мнению, может испытывать как военные возможности НАТО, так и решимость США.

«Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов после Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки», — сказал Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра Белфера Гарвардского университета.

Чиновник Белого дома заявил на условиях анонимности, что президент «хочет, чтобы эта война, вызванная некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее», и что Россия и Украина должны остановить конфликт, а Европа должна «внести свой вклад, оказывая экономическое давление на страны, которые финансируют войну».

По словам дипломатов и аналитиков, в любую другую эпоху с начала Холодной войны такой инцидент, вероятно, вызвал бы тревогу в Вашингтоне и вызвал бы бы быструю реакцию.

Какой была реакция Трампа

Президент Трамп ответил на вторжение российских беспилотников в Польшу тем, что некоторые европейские чиновники частным образом назвали публичным пожиманием плечами.

«Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинаем!», — загадочно написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Через день, под давлением журналистов относительно вторжения российских беспилотников, Трамп заявил: «Это могла быть ошибка».

Позже США присоединились к западным союзникам в совместном заявлении, чтобы выразить обеспокоенность вторжением и обвинить Москву в нарушении международного права и основополагающего Устава ООН.

Что говорят в Европе

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что США участвовали в переговорах по беспилотникам с союзниками по НАТО, но, похоже, «колебались».

«С этой администрацией США мы не можем ни на что полагаться. Но мы должны делать вид, что могли бы», — сказал он.

Один восточноевропейский дипломат сказал: «На данный момент США никого в НАТО особо не успокаивают. Молчание Вашингтона было почти оглушительным».

Итальянский чиновник, самолеты разведки AWACS которой помогли обнаружить дроны над Польшей, заявил, что члены Альянса составили преимущественно негативное впечатление от реакции США, но избегают открытой критики.

Напомним, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Согласно официальным сообщениям, 19 российских беспилотников Shahed вошли в воздушное пространство Польши, несколько из которых были сбиты.

По данным НАТО, для противодействия беспилотникам, которые нарушили воздушное пространство Польши, были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты и немецкие системы ПВО Patriot. Также был задействован специальный самолет НАТО AWACS для наблюдения за воздушным пространством, а также военные самолеты-заправщики и транспортные самолеты.

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начало новую военную операцию для защиты своего восточного фланга.