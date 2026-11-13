Европа определила представителей для переговоров с Россией: список стран

Европейский саммит в Дублине / © Associated Press

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Европейский Союз и пять ведущих европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — направляют своих советников по национальной безопасности для участия в предстоящих переговорах о прекращении войны России против Украины. Такое решение европейские лидеры приняли после встреч в Дублине.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Европейские лидеры договорились, что советники по вопросам национальной безопасности от ЕС и пяти стран будут участвовать в дальнейших обсуждениях на техническом уровне. В то же время представители, которые будут выступать от имени Европы на переговорах на высшем политическом уровне, пока не определены.

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Президент Европейского совета Антониу Кошта после встречи лидеров ЕС подчеркнул необходимость выработки согласованной позиции континента.

«Европа должна выступать одним чётким и единым голосом во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и нашего континента. В конце концов, это командная работа», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал европейских лидеров назначить специальных представителей для участия в возобновленных мирных переговорах между Украиной и Россией, которые проходят при посредничестве США.

Когда может состояться следующий раунд переговоров

На этой неделе представители Украины, России и США провели двухдневные встречи в Абу-Даби. Кроме того, в четверг американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам высокопоставленного европейского чиновника, следующий раунд переговоров ожидается накануне саммита «Группы двадцати», который запланирован на 14–15 декабря в США. До этого должны состояться встречи союзников Украины в рамках «Коалиции желающих», а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

На последнем мероприятии президент США Дональд Трамп может встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Зеленский отметил, что спустя почти пять лет после начала полномасштабного вторжения Россия стала более открытой к участию европейских представителей в переговорном процессе. В то же время Европа долгое время не могла договориться о том, кто именно будет представлять её интересы за столом переговоров.

Решающее испытание для России

Антониу Кошта назвал ближайшие недели важным испытанием готовности Москвы прекратить войну. Он обратил внимание на то, что действия России до сих пор свидетельствуют об обратном.

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«Ее действия до сих пор — эскалация и удары по мирному населению Украины — свидетельствуют об обратном. Россия должна изменить свой курс», — подчеркнул президент Европейского совета.

Напомним, американский специальный посланник Стив Виткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о договоренности провести новый раунд трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, к следующей встрече также должны присоединиться представители европейских стран.

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