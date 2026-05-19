Европа останется без американских танков и артиллерии: США возвращают домой 5000 военных

Соединенные Штаты значительно сокращают свой военный контингент на европейском континенте. По решению президента США Дональда Трампа домой вернутся пять тысяч американских военнослужащих.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), генерал Алексус Г. Гринкевич во время официального брифинга в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов обороны, которое состоялось 19 мая в Брюсселе.

Какие именно подразделения покинут Европу

По словам генерала Гринкевича, львиная доля этих 5000 человек — это военнослужащие боевой группы бронетанковой бригады (Armored Brigade combat team), которая сейчас возвращается в США.

Кроме того, Пентагон отменяет планы по усилению огневой мощи в регионе.

«США также уже объявили, что ранее запланированное развертывание батальона дальнобойной артиллерии будет свернуто и не начнется», — подчеркнул Гринкевич.

Процесс сокращения затронет и ряд других, более мелких подразделений. В настоящее время продолжается планирование перемещения еще нескольких сотен военнослужащих, чтобы выйти на итоговую цифру ровно в 5000 человек.

Как это повлияет на безопасность союзников

Комментируя возможные риски от такого шага для европейской безопасности, главнокомандующий силами НАТО в Европе заверил, что Альянс сегодня находится в другом состоянии, чем несколько лет назад.

Он напомнил, что ротационная бригада, которая сейчас возвращается в США без замены, прибыла в Европу в 2022 году.

«С тех пор в Альянсе многое произошло. Во-первых, балтийские союзники, поляки и многие другие действительно существенно нарастили свою наземную боевую мощь», — подытожил Алексус Гринкевич.

Генерал подчеркнул, что европейские страны НАТО теперь могут взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает радикальные шаги для давления на Европу, которая отказалась помогать в войне с Ираном. В секретном письме Пентагона говорится о возможном отстранении Испании от НАТО и дипломатическом ударе по Великобритании.

