Европа отправляет военных спасать Гренландию от США: испугается ли Трамп
Европа отправляет четыре десятка военных «спасать» Гренландию от Трампа.
Военные из Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Швеции отправят в Гренландию на фоне угроз Дональда Трампа о завладении островом. Однако их количество может вызывать только улыбку.
Количество «существенной» помощи Дании, оказываемой союзниками, приводит Clash Report.
Франция — ~15 человек;
Германия — ~13 человек;
Норвегия — 2 человека;
Швеция — 3 человека;
Великобритания — 1 человек;
Финляндия — 2 человека;
Нидерланды — 1 человек.
Дания заявила, что операция «усилит нашу способность действовать в этом районе», поскольку Трамп утверждал, что только американский контроль может оградить арктическую территорию от России и Китая.
Как отмечает Sky News, несколько часов назад министры иностранных дел Гренландии и Дании провели важные переговоры с вице-президентом США Дж. Д. Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.
Но, выступая после встречи, они заявили, что все еще существует «фундаментальное расхождение» относительно будущего датской территории.
В свою очередь, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отправка войск в Гренландию европейскими странами не повлияет на решение Трампа о приобретении этой территории.
«Но президент (Трамп — Ред.) четко дал понять, какой приоритет он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию, он считает, что это лучше для национальной безопасности», — сказала она.
Ранее в СМИ сообщили, что якобы Дональд Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию.
