Европа отправляет военных спасать Гренландию от США: испугается ли Трамп

Столица Гренландии Нуук / © Associated Press

Реклама

Военные из Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Швеции отправят в Гренландию на фоне угроз Дональда Трампа о завладении островом. Однако их количество может вызывать только улыбку.

Количество «существенной» помощи Дании, оказываемой союзниками, приводит Clash Report.

Франция — ~15 человек;

Германия — ~13 человек;

Норвегия — 2 человека;

Швеция — 3 человека;

Великобритания — 1 человек;

Финляндия — 2 человека;

Нидерланды — 1 человек.

Дания заявила, что операция «усилит нашу способность действовать в этом районе», поскольку Трамп утверждал, что только американский контроль может оградить арктическую территорию от России и Китая.

Реклама

Как отмечает Sky News, несколько часов назад министры иностранных дел Гренландии и Дании провели важные переговоры с вице-президентом США Дж. Д. Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Но, выступая после встречи, они заявили, что все еще существует «фундаментальное расхождение» относительно будущего датской территории.

В свою очередь, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отправка войск в Гренландию европейскими странами не повлияет на решение Трампа о приобретении этой территории.

«Но президент (Трамп — Ред.) четко дал понять, какой приоритет он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию, он считает, что это лучше для национальной безопасности», — сказала она.

Реклама

Ранее в СМИ сообщили, что якобы Дональд Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию.

Также мы писали, сможет ли Трамп купить или захватить Гренландию, зачем ему остров, при чем здесь Россия и Китай и почему это будет конец НАТО.