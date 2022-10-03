"Европа получила энергетическую войну, которую затеяла РФ": Подоляк о миссии Украины по установлению справедливости

На сегодняшний день главным элементом демократии, в том числе на европейском континенте в целом, есть Вооруженные Силы Украины.

Об этом в интервью рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы возвращаем мир к пониманию того, что ценности стоят, чтобы за них бороться. К тому, что всегда должен быть тот, кто готов платить высокую цену за эти ценности. К тому, что готов платить эту цену, должен при этом разбираться как заставить оппонента проиграть войну. Это все относится сегодня к Украине", — сказал он.

По словам Подоляка, Европе "повезло очень сильно".

"Это не пафосно сейчас говорю. Напротив, я с точки зрения оценки анализа происходящего Европе очень повезло, что на пути Российской Федерации оказалась Украина. Исходя из того, как Европа, к моему большому сожалению, позволила России за последние 10- 12 лет выстроить энергетическую монополию, по сути перехватить управление ключевым ресурсом внутри Европы, он чрезвычайно опасен, потому что определяет и ценовую политику не только на какие-то коммунальные услуги, но в целом цену жизни в Европейском Союзе.И вот Европа абсолютно бездумно все это отдала России и сегодня Европа имеет энергетическую войну, которую затеяла Российская Федерация, демонстративно подрывая критическую инфраструктуру, относящуюся к странам НАТО, что говорит о чрезвычайно тяжелом положении с анализом рисков, и к неготовности отстаивать и свои свободы, и свои права, и свою независимость. и свою конкуренцию. Очень важно, что Украина взяла на себя эту миссию", – отметил Подоляк.

Единственный риск, который есть, по мнению Подоляка, – количество оружия. И второе – это существенно минимизирует нам потери.

"Потому что все же терять людей, потому что на тебя пришла орда совершенно диких варваров, которые сейчас мобилизуют вообще бесполезный материал... России вообще не важно. У них снарядов не осталось, поэтому они решили 300 тысяч отправить под снаряды Украины. Тратить на вот этих варваров своих людей – непропорционально. Для нас один человек стоит 30, 40, 50, 100, 1000 вот этих варваров", – добавил он.

Для человеческой цивилизации очень важен каждый субъект, генерирующий добавленную стоимость, убежден Подоляк.

"То есть тот, который вкладывает в эту цивилизацию что-то, что позволяет ей прогрессировать. Стоимость одного украинца сегодня, независимо от того, кто он, что он и где он, равна тысяче единиц живого веса Российской Федерации. Это очень важные параметры, поэтому я считаю", что война идет неравномерно, и нам хотелось бы сократить количество наших потерь. Мы говорим нашим партнерам о том, что ценность Украины намного выше, чем оказалось, чем ценность России. Многократно, в сотни раз выше", — сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, что Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре – как Финляндия и Швеция.

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