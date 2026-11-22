В Европе начали доверять Дональду Трампу / © ТСН.ua

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Некоторые европейские союзники Украины начали с осторожным оптимизмом оценивать позицию администрации президента США Дональда Трампа относительно завершения войны. Они надеются, что Вашингтон поможет Киеву договориться о приемлемом мире, в частности благодаря возможным гарантиям безопасности по образцу статьи 5 НАТО.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, имеющих отношение к мирным переговорам.

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Признаки изменения позиции Вашингтона

Поводом для осторожного оптимизма стало предложение американской переговорной группы о предоставлении Украине гарантий коллективной обороны, аналогичных тем, которые предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора.

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Эта инициатива, которую продвигают специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер, может стать важным инструментом сдерживания России от нового нападения после завершения войны.

Европейские представители считают, что такие гарантии, если они будут подкреплены реальными юридическими, военными и политическими обязательствами США, существенно изменят ситуацию с безопасностью Украины.

Один из европейских чиновников, участвующих в переговорном процессе, заявил изданию, что в вопросе гарантий безопасности уже достигнут ощутимый прогресс, а позиции Вашингтона и европейских партнеров по поводу мирного урегулирования стали более согласованными.

Чего опасаются европейцы

В то же время союзники Киева сохраняют осторожный оптимизм. В Европе опасаются, что администрация Трампа может потребовать от Украины слишком больших уступок в обмен на американские гарантии безопасности.

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В частности, в ходе переговоров поднимался вопрос о возможной передаче России всего Донбасса в обмен на полноправное членство Украины в НАТО.

Часть европейских чиновников также опасается, что более широкое соглашение с Москвой может предусматривать ограничение военного присутствия НАТО в Восточной Европе и фактически дать России возможность влиять на архитектуру европейской безопасности.

Наиболее скептически к американским предложениям относятся представители Польши, стран Балтии и Северной Европы, которые традиционно занимают жесткую позицию в отношении Кремля.

Таким образом, несмотря на некоторое потепление в отношениях с Вашингтоном, европейские союзники Украины настаивают на том, что никакие договоренности не должны приниматься без участия Киева и европейских партнеров. Они также хотят получить конкретные разъяснения относительно механизмов предложенных гарантий безопасности.

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Напомним, администрация президента США работает над расширением гуманитарных договоренностей между Украиной и Россией. Дональд Трамп назвал спасение мирных жителей из оккупированных Олешек примером успешного прекращения огня и заявил, что его команда готовит более широкую инициативу.

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