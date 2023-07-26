"Европа превратится в морозилку": ученые заявили о последствиях глобального потепления

Глобальное потепление приведет мир к новой катастрофе, а именно, к глобальному замерзанию. Итак, остановящиеся океанские течения превратят Европу в морозильную камеру и откроют новый ледниковый период уже к концу века.

Об этом пишет The New York Times.

Датские специалисты рассказали, что система океанских течений, регулирующая климат на Земле, может разрушиться раньше, чем ожидалось. В последний раз, когда мощная циркуляция океанских течений, формирующих климат вокруг Северной Атлантики, значительно замедлилась, Европу сковал глубокий холод более тысячелетия. Это было примерно 12800 лет назад.

Ученые отметили, что резкое ослабление течений или их остановка может произойти до конца XXI века.

Даже для самих исследователей результаты их работы стали неожиданными.

Как сказала профессор статистики Копенгагенского университета Сюзанна Дитлевсен, потенциальная катастрофа наступит так скоро, как никто не ожидал. И к этому приведет резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике, исчезновение тропических лесов Амазонки, уничтожение ледниковых покровов Гренландии и Западной Антарктики.

"Только что потепление в мире превысит определенную точку, эти и другие явления могут начаться стремительно", — добавила она.

Большая часть северного полушария замерзнет. На побережьях Северной Америки и Европы возможно более быстрое повышение уровня моря. Северная Европа может столкнуться со снежными штормами.

"Очень вероятно, что мы уже упали со скалы и не знаем об этом", – добавил исследователь Хали Килборн.

Тем временем на Дальнем Востоке РФ начал таять самый крупный в мире кратер по вечной мерзлоте. Ученые рассказали, чем это грозит.

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